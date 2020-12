Un nouveau recueil liturgique en langue thaï

Avec la bénédiction de l’exarque patriarcal en Asie du Sud-Est, le métropolite Serge de Singapour et de l’Asie du Sud-Est, la direction diocésaine thaïlandaise a publié un nouveau recueil de chants liturgiques en langue thaï, comprenant les chants des vêpres et de la Divine liturgie les plus couramment utilisés, ainsi que des chants du Grand […]

