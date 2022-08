Un office d’intercession en français célébré pour la première fois dans l’église orthodoxe de Tous-les-Saints à Strasbourg￼

Le navire missionnaire “Saint André le Premier Appelé », a commencé son activité sur le fleuve Ob en été 1996, sur l’initiative du père Alexandre Novopachine, de la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Neva à Novosibirsk. Depuis lors, des prêtres, des médecins de diverses spécialités, et des travailleurs sociaux ont navigué sur la rivière chaque été, visitant des populations isolées et clairsemées, fournissant de l’aide spirituelle, médicale et sociale aux habitants. Plus de 100 000 personnes ont

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter