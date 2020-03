Un réseau d’écoute fraternelle – un message de l’association « L’icône retrouvée »

Cette crise inédite qui nous oblige à rester confinés chez nous et à être privés de notre prière commune en église nous donne l’occasion de nous soucier encore davantage de notre prochain, en particulier celui qui est isolé et souffrant. Certains d’entre nous possédant une formation psychologique, nous avons eu l’idée de créer ce réseau d’écoute chaleureuse et fraternelle. Il ne s’agit bien sûr pas de thérapie mais d’une présence téléphonique bienveillante, et aussi par Skype si besoin, pour diminuer l’isolement et la solitude. Pour le moment ce réseau est composé des personnes suivantes :

Hélène Lacaille 0621689259

Dominique Ripaud 0662059385

Marie Hélène Sergent 0607068290

Nathalie Victoroff 062937077

Igor Sollogoub 0664956949

N’hésitez pas à nous appeler et à communiquer cette information autour de vous. Si d’autres personnes veulent s’inscrire dans ce réseau pour apporter leur aide, qu’elles me contactent.

Que l’amour du Christ et l’intercession de Sa très sainte Mère nous accompagnent et nous donnent de la force pour traverser cette épreuve avec humanité et fraternité.

Hélène Lacaille

Association « L’icône retrouvée«

