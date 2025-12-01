Une paroisse orthodoxe de Norvège lance une campagne de financement pour l’embellissement de son église

La paroisse orthodoxe de l’Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie à Bergen, en Norvège, a annoncé une campagne de financement pour soutenir la rénovation et l’embellissement de son lieu de culte, avec pour objectif de réunir 1,5 million de couronnes norvégiennes (environ 130 000 euros) d’ici le 1ᵉʳ mars 2026.

La paroisse, qui appartient à l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale sous l’omophore de Mgr Jean, métropolite de Doubna, prévoit d’intégrer des éléments de l’architecture et de l’art traditionnels norvégiens dans la conception de l’église. Le projet comprendra la sculpture et la construction d’une iconostase avec des icônes peintes à la main, la fabrication de mobilier liturgique, l’amélioration de l’acoustique et de l’éclairage, ainsi qu’une rénovation générale de l’espace.

Le concept de design s’inspire des églises en bois debout (stavkirker) caractéristiques de la Norvège et des formes d’art traditionnelles, notamment la sculpture sur bois, le travail textile et le rosemaling, une technique de peinture décorative. Tous les travaux seront réalisés grâce à des matériaux naturels et des techniques traditionnelles.

Le projet d’embellissement s’inscrit dans le cadre de la recherche doctorale de Hanne Svane, la matouchka de la paroisse et iconographe, qui poursuit actuellement un doctorat en art traditionnel à la King’s Foundation School of Traditional Arts de Londres. Sa recherche explore la relation entre les éléments universels et régionaux dans l’iconographie, et la manière dont la particularité culturelle peut être communiquée parallèlement à l’universalité de l’Église orthodoxe.

La paroisse est dirigée par l’archiprêtre Théodore Svane, diplômé du Séminaire théologique orthodoxe Saint-Vladimir de New York, qui a précédemment servi à la cathédrale orthodoxe Saint-Séraphin de Santa Rosa, en Californie, avant de retourner en Norvège avec sa famille en 2017.

Cette paroisse missionnaire internationale célèbre les offices en norvégien.

Pour en savoir plus sur la campagne, notamment sur les modalités de don en ligne ou par virement bancaire aux États-Unis ou en Europe, consultez le site de la paroisse : helligebebudelsen.no.