Université de rentrée de l’Institut Saint-Serge : « La mission de l’Église dans le monde postmoderne » 18-19 septembre 2025

La prochaine Université de rentrée de l’Institut Saint-Serge aura lieu les 18 et 19 septembre 2025. Elle aura pour thème : « La mission de l’Église dans le monde postmoderne ».

Dans un contexte marqué par de profondes mutations culturelles, spirituelles et sociales, la question de la mission de l’Église orthodoxe aujourd’hui s’impose avec une acuité renouvelée. Loin de se limiter à une notion de prosélytisme, la mission, comprise dans la tradition orthodoxe comme témoignage vivant de la foi et service du monde, prend des formes variées selon les temps et les lieux : catéchèse, engagement social, hospitalité, éducation, dialogue.

Cette université de rentrée entend explorer cette thématique de manière pluridisciplinaire et œcuménique, en rassemblant des intervenants orthodoxes, catholiques et protestants, ainsi que des acteurs de terrain engagés dans les réalités concrètes de la mission aujourd’hui.

Le programme articulera :

des conférences sur les fondements historiques et théologiques de la mission dans l’Église orthodoxe,

des regards croisés sur les enjeux contemporains (pluralisme religieux, numérique, jeunesse, écologie),

une réflexion sur les perspectives œcuméniques du témoignage commun.

À travers tables rondes, ateliers thématiques et échanges, l’université vise à :

situer les mutations actuelles de la mission dans leur contexte ecclésial et culturel,

valoriser les initiatives locales et internationales portées par les Églises,

offrir un cadre pour penser ensemble les convergences possibles et les défis partagés.

Cette rencontre s’adresse à tous : théologiens, pasteurs, enseignants, catéchètes, responsables d’Église ou simples fidèles en quête de sens et d’engagement

L’Université de rentrée se tiendra à l’Institut Saint-Serge ainsi qu’en ligne.

Le programme détaillé et le lien d’inscription seront prochainement disponibles sur le site internet de l’Institut.

Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver les dates du jeudi 18 septembre (journée complète) et du vendredi 19 septembre 2025 (jusqu’à 12h30), afin de ne rien manquer de cet événement.

Pour télécharger l’affiche, cliquez ici.