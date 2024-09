Université de rentrée : « Transmettre la foi. Les défis de la catéchèse aujourd’hui »

Du jeudi 19 au vendredi 20 septembre se tiendra à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge son Université de rentrée. Le thème choisi pour cette année, « Transmettre la foi. Les défis de la catéchèse aujourd’hui », invite à explorer les différentes approches et enjeux contemporains liés à la transmission de la foi chrétienne. L’Université de rentrée s’articulera autour de plusieurs axes de réflexion et d’analyse, en s’appuyant sur les enseignements de la tradition chrétienne et leur adaptation aux défis modernes.

Inscription obligatoire ! Evénement est gratuit pour les étudiants de l’ITO Saint-Serge.