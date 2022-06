Le frère Paul Adrien, dominicain et YouTuber, rencontre le père Irénée Gribov qui officie à la cathédrale orthodoxe de la Sainte-Trinité à Paris pour parler de : Quelles sont les points communs et les différences entre les orthodoxes et les catholiques ? Les catholiques sont-ils plus proches des protestants que des orthodoxes ? La place du Pape, la Vierge Marie, la liturgie, le chapelet, la Bible, les sacrements, le Filioque…