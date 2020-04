Une table ronde, animée par Monica Turicini, s’est tenue hier soir sur le thème « Covid-19, 40 jours sur le front…des médecins et des chercheurs témoignent« . Elle était organisée par l’association « MedSciF » avec le soutien d’Orthodoxie.com et du laboratoire de recherche LIRAES. Des soignants orthodoxes roumains et français y ont témoigné à propos du coronavirus Covid-19 sur les démarches médicales et sociales engagées ainsi que sur l’évolution de la situation. En français. Vidéo ci-dessous.