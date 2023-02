Nouvelle édition numérique du Synaxaire

Le Synaxaire, cette chronique de la sainteté de l’Église, est par définition un livre ouvert, qui ne cesse de s’écrire au fil des temps, dans la mesure où le Corps du Christ s’accroit sans cesse par l’adjonction de nouveaux saints à l’Assemblée des premiers-nés qui glorifient Dieu autour du Trône de l’Agneau. L’Apocalypse de saint Jean nous dit que ces serviteurs élus de Dieu forment une « foule immense, que nul ne peut dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, vêtus de robes blanches et tenant des palmes à la main » (Ap. 7, 9). Les saints qui font l’objet d’un culte public, dont nous vénérons les icônes et chantons les offices, ne forment qu’une petite partie de cette assemblée glorieuse. Ils témoignent qu’en tout temps et en tout lieu, il est possible pour n’importe quel homme d’atteindre à cette familiarité avec Dieu en suivant le Christ, en communiant à sa Croix pour avoir part à sa Résurrection. Il est donc naturel que chaque Église locale mette régulièrement à jour son Calendrier, en y ajoutant des saints qui se sont récemment distingués par leurs vertus ou d’autres, plus anciens, qui étaient restés ignorés ou étaient vénérés localement. L’Église témoigne ainsi qu’elle vit dans la grâce du Christ ressuscité, que son Corps ne cesse de croître jusqu’à ce qu’il parvienne à sa plénitude (Eph 4, 13).

Depuis la parution, entre 2015 et 2018, de la seconde édition du Synaxaire, qui comprenait déjà de nombreuses additions à la première édition, nous n’avons cessé, presque quotidiennement, d’introduire des corrections au texte et d’y ajouter, dans la mesure de l’information disponible, les saints nouvellement reconnus dans les diverses Églises orthodoxes locales, en préparation d’une éventuelle troisième édition. Les progrès de la technologie et le dynamisme des éditions « Apostolia » ont permis de devancer cette échéance en réalisant une édition numérique de l’état actuel du texte complet, y compris les saints reconnus dernièrement (jusqu’en janvier 2023), sous la forme e-book, qui peut être lue confortablement sur tout support. Elle permettra donc au fidèle de consulter cette gazette de la vie éternelle, même dans les transports en commun, plutôt que de se laisser immerger dans l’actualité de ce monde périssable.

Sans attendre donc la troisième édition imprimée, qui répondra aux vœux de ceux qui restent attachés au mode de lecture classique et sera accompagnée d’une illustration renouvelée, nous espérons que cette édition numérique pourra contribuer au rayonnement de la foi orthodoxe, en témoignant « qu’aujourd’hui comme hier, le Christ reste le même » (Heb. 13, 8), glorifié dans l’assemblée des saints.

Hiéromoine Macaire de Simonos Petra

Disponible sur Amazon sous format Kindl (Les six volumes du Synaxaire,les douze mois de l’année, sont regroupés en un seul ficher).

Liste des saints ajoutés au Synaxaire (2018-2022)

SEPTEMBRE

1er septembre

Denys le Petit (Exiguus).

5 septembre,

Néophyte et Mélèce du monastère de Stanishoara.

7 septembre

Daniel de Katounakia.

Syméon et Amphiloque du monastère de Pangarati.

9 septembre

Cyriaque de Tazlaou.

26 septembre

Neagoe Basarab, prince de Valachie.

OCTOBRE

1er octobre

Joseph et Cyriaque de Biséricani.

5 octobre

Daniel le Confesseur et Misaël de la skite de Turnu.

26 octobre

Bosiljka de Pasjane néomartyre.

28 octobre

Hyacinthe, métropolite de Valachie.

31 octobre

Pierre Kalnychevsky.

NOVEMBRE

12 novembre

Athanase Todoran de Bichigiu, Basile de Mocod, Grégoire de Zagra et Basile de Telciu, Confesseurs et martyrs de Nasaud en Transylvanie.

22 novembre

Jacques (Tsalikis), higoumène du monastère de Saint-David d’Eubée.

26 novembre

Sophianos, évêque de Dryïnopolis et Argyrokastron.

30 novembre

André (Shaguna), métropolite de Transylvanie.

Sébastien de San Francisco et Jackson.

DÉCEMBRE

7 décembre

Gérasime l’Hymnographe de la Petite-Sainte-Anne

Séraphim Tchitchagov hiéromartyr.

12 décembre

Mardaire, évêque de Libertyville.

19 Décembre

Hiéromartyr Blaise de Sklavaina en Acarnanie et de ses compagnons.

JANVIER

13 janvier

Jérémie Ier, patriarche de Constantinople

25 janvier

Grégoire de Petch néomartyr.

26 janvier

Joseph Naniescu, le Miséricordieux, métropolite de Moldavie.

FÉVRIER

8 Février

Néomartyrs de Bohème et Moravie: Vladimir Petřek et Václav Čikl, prêtres ; Ján Sonnevend, Václav Ornest et Karel Louda et leurs familles (1941).

26 février

Séraphim (Sobolev), archevêque de Loubny et Bogoutchar.

27 février

Éphrem de Katounakia.

MARS

7 mars

Jean de Sonkajanranta en Finlande.

Paul (Stojkov) de Taganrog.

AVRIL

14 avril

Pachôme, évêque de Roman.

16 avril

Amphiloque (Makris) de Patmos.

24 avril

Syméon-Étienne, métropolite d’Alba-Julia et de Transylvanie.

MAI

9 Mai

Jérôme de Simonos Pétra

12 mai

Basile de Petch.

15 mai

Jacob de Putna, métropolite de Moldavie.

16 mai

Silas, Païssios et Nathan de la skite de Putna.

23 Mai

Eumène le Nouveau.

JUIN

5 Juin

Jean de Valaam.

7 juin

Anastase Gordios, le Didascale.

Juin 20

Stanislav Nasadil hiéromartyr.

JUILLET

7 juillet

Andronique, archevêque de Perm et de ses compagnons.

8 juillet

Épictète et Astion d’Halmyris.

11 juillet

Sophrony l’Athonite, fondateur du monastère de Saint-Jean-le-Baptiste à Maldon (Essex).

25 juillet

Grégoire (Kallidis), Métropolite d’Héraclée et de Rhaidestos.

26 juillet

Joannice le Nouveau de Muscel.

AOUT

8 août

Callinique, métropolite d’Édesse.

8 août

Jacques de Touman, le Confesseur .

9 Août

Euthyme, métropolite de Rhodes.

16 août

Joseph de Varatec.

17 août

Georges Lazar, le Pèlerin.

28 août

Joseph l’Hésychaste

30 août

Barlaam, métropolite de Moldavie.