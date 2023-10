Ce roman, partiellement inspiré par des faits historiques, se déroule en grande partie dans l’univers des prisons de Roumanie sous le régime communiste, nous présentant le tableau presque insoutenable de l’animosité humaine poussée à son paroxysme, de l’impétuosité effrénée sans aucune limite ni censure avec laquelle se déchaîne l’homme qui s’est laissé dominer par les passions inhérentes à la nature humaine. Pourtant, tout défiguré qu’il puisse être par une vie dévouée à la perdition, l’homme qui a touché les affres de l’enfer intérieur et côtoyé la mort peut un jour être touché par cette flamme douce, exquise et dévorante de l’amour de Dieu.

Roman de tous les extrêmes, cette œuvre bouleversante nous ouvre également les portes du combat intérieur et, guidé par les auteurs de la Philocalie et les exhortations des saints Pères, analyse tous les mouvements et trébuchements intérieurs de l’homme en voie de guérison, montrant par là que c’est bien souvent par les extrêmes que l’homme peut revenir à l’équilibre.

