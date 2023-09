Si Dieu existe, s’il s’est manifesté en la Personne de Jésus-Christ, peut-on l’ignorer, passer sa vie entière comme si rien n’était ? Fermer les yeux, se boucher les oreilles, verrouiller son esprit à une dimension invisible et refuser de toucher la réalité avec nos sens ne la supprime pas pour autant.

En ce temps de rupture avec le passé, véritable changement de paradigme, l’Occident renoue avec les sources du paganisme préchrétien. Une autre vision du monde, fondée sur de nouveaux mythes et idéologies, modifie profondément la place de l’être humain dans l’univers et les principes régissant sa vie. Comme les chrétiens ont investi au quatrième siècle l’espace païen, ainsi s’opère aujourd’hui une inversion ontologique et normative qui écarte l’esprit chrétien au profit d’une forme de polythéisme. À défaut de Dieu, on crée des dieux.

Une découverte, ou redécouverte s’impose. Qui est Celui qui s’est révélé à Moïse dans le Buisson ardent ? Comment Dieu est-il venu à la rencontre de l’être humain et dans quel but ? Pourquoi s’est-il pareillement dépouillé de sa puissance en s’incarnant en la personne de Jésus-Christ ? Quel crédit accorder à son annonce par des Prophètes ? Comment expliquer sa divino-humanité ? Comment a-t-il vécu ici-bas et quel est son message d’amour signé par son Sang ? En quoi consiste son modèle de plénitude humaine et d’accomplissement ? Qui sont ses vrais dis-ciples ? Quel lien avec le Père, l’Esprit Saint et l’Église ? Et tant d’autres questions cru-ciales présentées avec ouverture et cohérence. Comment aimer et suivre quelqu’un que l’on ne connaît pas, peu ou mal ? L’indifférence, le rejet ou le désir de rencontre exercent un impact sur toute la vie.

Philosophes, hommes de lettres, théologiens ont esquissé son portrait au fil des siècles. Aux mots se sont ajoutées des images souvent réductrices et biaisées, parfois caricaturales. Quelle distance entre le Christ des Évangiles et celui des peintres romantiques et avant-gardistes !

L’authenticité de son message se double d’une brûlante invitation à le suivre. Bienveillant et humble, proche des gens côtoyés, il a guéri les infirmes, ressuscité les morts, délié les enchaînés, protégé les enfants, valorisé les femmes, fustigé l’hypocrisie, magnifié la beauté de la création et surtout parlé de la vie éternelle.

Face visible du Dieu invisible qu’il révèle, Parole incarnée dans l’espace et le temps, il con-vie chaque être humain à entrer en communion avec Dieu à partir d’une rencontre personnelle avec Lui.

En harmonie avec le texte, car toute parole sur Lui reste inépuisable, les 161 illustrations en couleur complètent et parachèvent le portrait spirituel de Celui qui est, qui était et qui vient.

Un livre témoignage !

Beau livre relié. Éditions Orthdruk, 2023, 448 pages. 32,80 €

Michel Quenot est l’auteur de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues sur des sujets variés, généralement en lien avec l’art et la théologie de l’icône.