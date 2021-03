Vient de paraître « La chute d’Adam », de Saint Innocent de Chersonèse en Tauride

Les éditions Apostolia vient de publier « La chute d’Adam », splendide recueil d’homélies de saint Innocent de Chersonèse en Tauride sur le récit de la chute, qui suit l’ordre des lectures liturgiques de la Genèse tout au long du Grand Carême (en commençant à la semaine des Laitages et finissant à la Semaine de la Passion), où le langage juridique s’entremêle ingénieusement avec une vision imprégnée de douceur où l’auteur inscrit la chute et le salut de l’homme dans l’histoire d’amour entre Dieu et les hommes. Disponible dès à présent sur Amazon et dès la semaine prochaine, il sera également disponible en e-book.

