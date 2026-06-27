Vient de paraître : Pierre II Petrović-Njegoš, le prince-évêque qui aimait la France

Il monte sur le trône au début du XIXᵉ siècle, à dix-sept ans à peine, à l’heure où les empires vacillent et se recomposent. Pierre II Petrović-Njegoš (1813-1851), prince et évêque du Monténégro, gouverne une petite nation serbe qui, depuis des siècles, résiste aux assauts ottomans du haut de ses montagnes. Sa vie sera courte, intense, tout entière vouée à un même combat : unifier son peuple et arracher à l’histoire la reconnaissance de son indépendance.

Lioubomir Mihaïlovitch, que le public francophone connaît déjà, retrace ce destin singulier dans une biographie que publient les éditions Salvator. On y découvre un souverain que la dignité d’évêque place au point exact où se rejoignent le pouvoir temporel et la charge spirituelle, héritier d’une tradition orthodoxe qui fait de lui à la fois le chef et le pasteur de son peuple. Partout où il passe, Njegoš suscite l’admiration ; sa cause épouse le grand élan romantique de l’époque, et son allure de géant des cimes frappe tous ceux qui le rencontrent.

Le livre éclaire aussi une dimension moins connue : l’amour contrarié de Njegoš pour la France et sa culture. Lecteur des écrivains français, attentif à Paris et à ses idées, le prince monténégrin nourrit pour notre pays une fascination que la realpolitik des chancelleries viendra souvent décevoir. Cette passion déçue, l’auteur la raconte avec finesse, comme l’une des clés d’une existence partagée entre la fidélité aux siens et l’ouverture au monde.

Reste l’œuvre, peut-être l’essentiel. Car Njegoš fut un très grand poète. Nourrie par le sens tragique de l’histoire et par une piété orthodoxe profonde, sa poésie, dont La Couronne des montagnes demeure le sommet, est unanimement saluée comme la plus géniale de la langue serbe. Méditation sur la liberté, la foi et le destin des nations, elle continue d’habiter la mémoire des peuples slaves du Sud.

En refermant ces pages, le lecteur tient bien plus que la chronique d’un règne : le portrait d’un homme qui voulut, contre les empires et contre le temps, donner à son peuple une voix et un nom dans le concert des nations.

Pierre II Petrović-Njegoš, par Lioubomir Mihaïlovitch, éditions Salvator, 15 mai 2026, 192 pages, 17,90 €. EAN 9782706731068.