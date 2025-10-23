Vient de paraître : « Une autre vision du monde – Les défis de l’icône » par le père Michel Quenot

Catégories À la Une Apprendre Lire Livres par
Vient de paraître : « Une autre vision du monde – Les défis de l’icône » par le père Michel Quenot

Don pour notre temps agité et désorienté, l’icône offre une autre vision du monde, autant de défis à ce monde et à la nature humaine marqués tous deux par la chute.

Sa découverte ou redécouverte entraîne sur des terres nouvelles, invitation à discerner notre identité véritable Cela va de pair avec une lutte contre les passions, « violence » pacifique de ceux qui « s’emparent du Royaume » (Mt 11, 12). En lien avec sa proclamation de l’amour fou de Dieu qui a revêtu notre humanité, elle promeut la communion entre les hommes et la restauration de la terre, révèle avec force la vocation sublime de tout être humain.

Cette invitation à la relation se manifeste par le fait que les personnages de l’icône nous regardent davantage que nous ne les regardons. Expression maximale de l’Invisible, mémorial du Christ ressuscité, de sa Mère et des saints, elle les rend mystérieusement présents dans une Pentecôte renouvelée, puisque la rencontre se fait par l’Esprit et dans l’Esprit.

Sanctification du lieu qui l’accueille et vénère, elle transforme chaque demeure en église domestique. À l’encontre des nombreuses images qui ignorent, déforment, tronquent la réalité profonde et masquent l’Invisible, l’icône le révèle.

Ferment dans la pâte d’un monde tumultueux et angoissé, elle démasque et féconde les autres images. Intemporelle, chevauchant l’espace et le temps, elle interpelle tous les âges et tous les peuples.

Creuset d’unité, elle invite les chrétiens à un retour fraternel aux sources. Regardée avec foi, elle est rencontre, dialogue et communion. Don pour notre temps, cette image du Dieu-homme et de ceux qui sont entrés dans sa Lumière invite à « revêtir le Christ », à devenir humano-divin. C’est l’humanité restaurée.

Outre les clefs de compréhension offertes au lecteur, cette limpide et brève synthèse de l’histoire du salut invite à entrer en communion avec Celui qui est, qui relève et qui sauve.

Les 44 illustrations d’inspiration byzantine se fondent harmonieusement avec le texte qu’elles illuminent.

Pour le commander et acheter en ligne, cliquez ICI !

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Vient de paraître : « Une autre vision du monde – Les défis de l’icône » par le père Michel Quenot

Don pour notre temps agité et désorienté, l’icône offre une autre vision du monde, autant de défis à ce monde ...

Bertrand Vergely : « L’Esprit » – lundi 27 octobre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’Esprit » aura lieu le lundi 27 octobre à 18 h 30 dans les locaux de ...

Rassemblement annuel de la Jeunesse orthodoxe du Benelux à Bruges. « Le repos dans un monde exigeant »

Sous le haut patronage de Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique, plus de cent jeunes orthodoxes venus de Belgique, ...

23 octobre

Saint Jacques, frère du Seigneur, apôtre, Ier évêque de Jérusalem (vers 63) ; saint Jacques de Novgorod (vers 1540) ; ...

10 octobre (ancien calendrier)/23 octobre (nouveau)

Saint Eulampe et sa sœur sainte Eulampée, martyrs à Nicomédie (310)

L’Église orthodoxe bulgare accueille avec joie la nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire du cours de religion dans les écoles bulgares

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare a publié le message suivant au sujet de l’adoption, en première lecture, de la ...

Le patriarche œcuménique pour la célébration historique de Nicée : « Nous ne pouvons concevoir l’absence du successeur de Jacques, frère du Seigneur »

Dans l’après-midi du mercredi 22 octobre 2025, Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a présidé aux vêpres de la fête ...

« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Père Lev Gillet »

Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des « Grands témoins de l’orthodoxie en ...

La Commission Foi et Constitution du COE se réunira à Wadi El Natrun

La Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises (COE) se réunira à Wadi El Natrun, en Égypte, le ...

Publication d’ouvrages du père Nicolas Lacaille (1952-2013) et soirée d’hommage

L’association « L’icône retrouvée » vient de publier trois ouvrages du père Nicolas Lacaille (1953-2013). Pour plus d’informations et pour se procurer ...

Le Monténégro décerne la plus haute distinction d’État au métropolite Amphiloque cinq ans après son trépas

Le président monténégrin Jakov Milatović a décidé de décerner à titre posthume l’Ordre du Monténégro, la plus haute décoration d’État ...

22 octobre

Jour de jeûne Fête de l’icône miraculeuse de Notre-Dame de Kazan ; Saint Abercius, évêque d’Hiérapolis, thaumaturge, égal aux apôtres ...

9 octobre (ancien calendrier)/22 octobre (nouveau)

Jour de jeûne Saint Jacques, fils d’Alphée, apôtre (I) ; saint Abraham et son neveu Lot (vers 1700 av. J.-C.) ...

Parution : «Contacts» n°290 sur « L’actualité du Concile œcuménique de Nicée : 325-2025 »

Le numéro 290 (avril-juin 2025) de la revue Contacts, « Revue française de l’orthodoxie », vient de paraître. Il est consacré à ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Sur les décrets du concile de Nicée »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 19 octobre, avait pour thème : « Sur les ...

Valaam accueille l’Église orthodoxe macédonienne

Sur invitation de Sa Sainteté le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, le 15 octobre 2025, une ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.