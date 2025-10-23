Don pour notre temps agité et désorienté, l’icône offre une autre vision du monde, autant de défis à ce monde et à la nature humaine marqués tous deux par la chute.

Sa découverte ou redécouverte entraîne sur des terres nouvelles, invitation à discerner notre identité véritable Cela va de pair avec une lutte contre les passions, « violence » pacifique de ceux qui « s’emparent du Royaume » (Mt 11, 12). En lien avec sa proclamation de l’amour fou de Dieu qui a revêtu notre humanité, elle promeut la communion entre les hommes et la restauration de la terre, révèle avec force la vocation sublime de tout être humain.

Cette invitation à la relation se manifeste par le fait que les personnages de l’icône nous regardent davantage que nous ne les regardons. Expression maximale de l’Invisible, mémorial du Christ ressuscité, de sa Mère et des saints, elle les rend mystérieusement présents dans une Pentecôte renouvelée, puisque la rencontre se fait par l’Esprit et dans l’Esprit.

Sanctification du lieu qui l’accueille et vénère, elle transforme chaque demeure en église domestique. À l’encontre des nombreuses images qui ignorent, déforment, tronquent la réalité profonde et masquent l’Invisible, l’icône le révèle.

Ferment dans la pâte d’un monde tumultueux et angoissé, elle démasque et féconde les autres images. Intemporelle, chevauchant l’espace et le temps, elle interpelle tous les âges et tous les peuples.

Creuset d’unité, elle invite les chrétiens à un retour fraternel aux sources. Regardée avec foi, elle est rencontre, dialogue et communion. Don pour notre temps, cette image du Dieu-homme et de ceux qui sont entrés dans sa Lumière invite à « revêtir le Christ », à devenir humano-divin. C’est l’humanité restaurée.

Outre les clefs de compréhension offertes au lecteur, cette limpide et brève synthèse de l’histoire du salut invite à entrer en communion avec Celui qui est, qui relève et qui sauve.

Les 44 illustrations d’inspiration byzantine se fondent harmonieusement avec le texte qu’elles illuminent.

