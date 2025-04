Visite des étudiants de l’Action étudiante chrétienne de Thessalonique

Du 23 au 27 avril 2025, 50 étudiants de l’Action étudiante chrétienne de Thessalonique ont effectué un pèlerinage à la Sainte Métropole de Pisidie. Le groupe dirigé par le théologien M. Marios Domouchtsis et accompagné du hiéromoine Théologos Chrysanthakopoulos a visité Myre en Lycie (Demre), Sidé, Alanya et Antalya.

Le groupe, composé d’étudiants de différentes facultés de l’Université Aristote de Thessalonique, qui participent activement à la vie de l’Église, soit comme chantres, soit comme catéchistes, a chanté la Divine Liturgie du vendredi du renouveau dans l’église Saint-Paul de Sidé, les Vêpres du même soir dans l’église de la Mère de Dieu de Pisidie à Alanya, la Divine Liturgie du samedi du renouveau dans l’église Saint-Alypios d’Antalya, au cours de laquelle le baptême de deux jeunes catéchumènes de la métropole de Pisidie a été célébré, et à la Divine Liturgie du dimanche de Thomas dans la même église. Tous ces offices ont été présidés par le pasteur local, Son Éminence le Métropolite Job de Pisidie, avec la participation du clergé et des fidèles des paroisses de la Métropole, qui ont témoigné par leurs paroles et leurs actes de leur travail pastoral et missionnaire.

Samedi soir, un concert conjoint a été organisé dans la vieille ville d’Antalya par la chorale de l’église Saint-Alypios et les jeunes étudiants, qui ont interprété des hymnes liturgiques, des chansons folkloriques de différents pays et des danses traditionnelles. Cette visite, qui a été l’occasion de créer des liens et de l’amitié entre croyants et pèlerins, préfigure de nombreux projets communs dans le futur.