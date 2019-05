Accueilli par l’évêque de Budapest Lucien (Église orthodoxe serbe), le patriarche a déclaré à son arrivée qu’il venait visiter les anciens lieux saints serbes et élever des prières avec le peuple pieux. Le 25 mai, le patriarche a visité la basilique Saint-Étienne, où il a été accueilli par l’évêque catholique-romain György Snell, qui a évoqué l’histoire de l’édifice et de son saint patron, le premier roi chrétien de Hongrie. Le même jour, l’ambassadeur de Serbie à Budapest, M. Ivan Todorov a organisé une réception en l’honneur du patriarche et de sa délégation, qui se sont rendus ensuite à Szentendre (Saint-André), le centre historique de la communauté serbe de Hongrie. Le patriarche et sa suite ont reçu, au palais épiscopal, le cardinal Péter Erdő, l’évêque de l’Église évangélique Paul Lackner, le secrétaire d’État hongrois aux Églises Miklós Soltész, le ministre serbe de la culture Vladan Vukosavljević, le ministre serbe de l’éducation nationale Mladen Šarčević et d’autres personnalités. Ensuite, le patriarche a procédé à la bénédiction du nouveau musée du diocèse serbe de Hongrie, situé dans le bâtiment qui abrita la première école de formation des instituteurs serbes. Le musée s’étend sur 1600 m2 et contient 500 objets d’exposition. Le projet de construction et d’adaptation du nouveau musée a été réalisé avec le soutien financier du gouvernement hongrois et du ministère serbe de la culture. À cette occasion, l’évêque orthodoxe serbe de Budapest, Mgr Lucien, a adressé ses vœux de bienvenue au patriarche, ainsi qu’aux représentants des gouvernements hongrois et serbe, ainsi qu’à toutes les personnes présentes. Le patriarche, de son côté, a souligné dans son allocution l’importance de l’amitié entre la Serbie et la Hongrie et a remercié le gouvernement hongrois pour l’aide désintéressée apportée à l’Église orthodoxe serbe en Hongrie. Le 26 mai, en la cathédrale serbe de Szentendre, le patriarche Irénée a célébré la divine Liturgie, assisté des évêques Irénée de Bačka, Cyrille de Buenos Aires et d’Amérique du Sud, et Hésychios de Mohacs. Les chants étaient assurés par les chorales « Saint Étienne de Dečani » de Novi Sad, et « Javor » de Szentendre. À la Liturgie assistaient le vice-premier ministre Semjén Zsolt, et le secrétaire d’État Miklós Soltész. À l’issue de la Liturgie, le patriarche a mentionné dans son allocution que l’amitié entre Serbes et Hongrois doit constituer un exemple pour les autres peuples dans la résolution des problèmes mutuels et montrer comment il faut vivre fraternellement et dans l’amour dans des espaces communs. Le même jour le secrétaire d’État Miklós Soltész a accueilli le patriarche Irénée et sa suite au parlement de Budapest, ainsi que l’ambassadeur de Serbie en Hongrie M. Ivan Todorov, et le député serbe au parlement hongrois M. Ljubomir Aleksov. Le patriarche a encore une fois remercié la Hongrie pout tout ce qu’elle a fait pour l’Église orthodoxe serbe et le peuple serbe en Hongrie. On peut visionner dessous un evidéo avec des extraits de la divine Liturgie à Szentendre.

Le 27 mai, au terme de sa visite, le patriarche a rendu visite à l’école primaire et collège serbe de Budapest Nikola Tesla.

