Voir ou revoir le documentaire « Les moines et les abeilles »

Une méditation sur les parallèles fascinants entre vie monastique et apiculture !

La vie monastique et la vie d’un rucher révèlent des similitudes étonnantes qui invitent à la réflexion. Tout comme les moines changent d’obédience au fil de leur parcours spirituel, les abeilles évoluent et transforment leur rôle au cours de leur existence communautaire. De même, si les moines choisissent leur higoumène pour les guider, les abeilles élisent leur reine selon des rituels millénaires.

Ces correspondances poétiques et profondes constituent le fil conducteur du documentaire “Les moines et les abeilles”, une œuvre qui nous invite à découvrir l’univers singulier du monastère orthodoxe de la Dormition de la Mère de Dieu. Situé sur la commune de La Faurie, dans les Hautes-Alpes, ce lieu de spiritualité abrite également un rucher qui rythme la vie quotidienne des religieux.

