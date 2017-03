Bénédiction du cimetière militaire russe à Milejczyce (Pologne) rénové après sa profanation

L’évêque de Siemiatycze Georges (Église orthodoxe de Pologne), aumônier militaire, a procédé à la bénédiction du cimetière rénové de l’Armée rouge de Milejczyce qui avait été vandalisé il y a deux ans. En septembre 2015, des inconnus avaient profané 57 tombes dans ce cimetière, où sont inhumés environ 1500 soldats de l’Armée rouge qui avaient combattu sur le front contre l’armée allemande de 1941 à 1944. Le 23 février 2017, le cimetière, rénové, a été béni solennellement. La rénovation du cimetière a été réalisée grâce au soutien financier du fonds caritatif de la Cathédrale maritime Saint-Nicolas à Kronstadt, en Russie, et du Bureau pour la mémoire des soldats tombés au combat, ainsi que d’autres associations de Pologne et de Russie. Après la bénédiction et l’office de requiem, l’évêque Georges a déclaré : « En tant que membre du clergé, en tant qu’évêque, je souhaite condamner ici tout vandalisme. Que Dieu fasse que plus personne ne porte la main sur un lieu où reposent les morts. Les hommes qui se sont endormis ont le droit sacré à la paix, et notre devoir est de respecter ce droit par la prière et le maintien de leur souvenir. Il en était ainsi dans l’Ancien Testament, il en est ainsi dans toutes les religions du monde, et il doit en être ainsi dans le christianisme également. Aussi, je vous remercie tous pour les prières et la rénovation du cimetière et je demande encore une fois que ce lieu soit un lieu de respect et de souvenir et que plus jamais les mains de malfaiteurs ne vienne salir ce saint lieu. Assistaient entre autres à la cérémonie les représentants de l’Ambassade de la Fédération de Russie en Pologne, le directeur du Fonds de la Cathédrale maritime Saint-Nicolas de Cronstadt, le représentant du consulat de Biéorussie à Bialystok et le maire de la commune de Milejczyce, qui a remercié tous ceux qui étaient venus à la bénédiction solennelle de ce saint lieu et ont rendu honneur aux militaires inhumés.

