Message de Pâques du métropolite Nestor de Chersonèse, exarque du patriarche de Moscou en Europe occidentale

Chers honorables confrères évêques, prêtres et diacres, collaborateurs dans la vigne du Christ, moines et moniales qui aiment Dieu, bien-aimés en Christ frères et sœurs,

Le Christ est ressuscité !

A quel point nous rendons-nous compte que la Résurrection du Christ est notre ultime et unique espoir ? Tout effort semble être en vain, tout semble n’avoir plus de sens, tout se précipite vers la destruction dans le monde, dans lequel, semble-t-il, rien n’a changé depuis que les « siens » avaient rejeté le Fils de Dieu et L’avaient livré à la mort, tandis que les « étrangers » L’avaient bafoué en passant et, au final, L’avaient tué. Tout manifeste la même indifférence, la même cruauté, coulant sous l’hypocrysie, et il n’y a plus ni vérité, ni conscience, ni bonté.

La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres… (Jn 3:19) Mais la Lumière les a suivis dans ces ténèbres, le Christ a achevé sa vie terrestre dans l’obscurité dense et imperméable de la tombe sous Golgotha, où Son corps a été enseveli et la pierre a été roulée devant l’entrée. Il n’y avait plus ni bruit ni mouvement, et, semblait-il, le Verbe de Dieu Lui-même s’est tu pour toujours.

Cependant, aujourd’hui, en cette nuit pascale, ces ténèbres sont déchirées par l’éclat de la Lumière divine, la mort est consumée par la Vie, le Christ est ressuscité, et il trace le chemin vers la résurrection de toute chaire.

Ceci est notre unique espérance, notre réponse devant le fardeau lourd de l’actualité. En effet, nous savons que la victoire ultime est au Christ, elle est en Christ, en triomphe de la Lumière, de la Vie et de la Vérité.

Que cette connaissance, que la joie pascale nous aide à rester humains, simplement humains, capables de croire, de compatir, de répondre à la souffrance de l’autrui, de pardonner et d’aimer nos ennemies, d’aimer les uns les autres et de rendre grâce à Dieu pour tout.

Joyeuse Résurrection du Christ à vous tous, mes très chers.

Le Christ est ressuscité !

En vérité, Il est ressuscité !

+NESTOR,

métropolite de Chersonèse et de l’Europe occidentale,

Exarque patriarcal en Europe occidentale

Paris,

Pâques du Christ 2024