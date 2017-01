Le patriarche Néophyte a reçu l’ambassadeur de France en Bulgarie

L’ambassadeur de France à rencontré le 26 janvier 2017 le patriarche de Bulgarie Néophyte. « Nous avons souffert avec le peuple français, lorsque les citoyens français ont été les victimes du terrorisme. Nous avons exprimé nos condoléances et avons prié Dieu pour qu’Il renforce et console les victimes ainsi que ceux qui avaient perdu leurs proches, et pour que le mal ne se répète pas », a déclaré Sa Sainteté le patriarche de Bulgarie Néophyte à Son Excellence l’ambassadeur de France en Bulgarie, M. Éric Lebédel. Il a été souligné au cours de la discussion que le terrorisme fait tout ce qui lui est possible pour radicaliser les gens et opposer chrétiens et musulmans, mais en Bulgarie, la population vit dans la paix, indépendamment des différences de religion. En réponse à l’intérêt que l’ambassadeur Lebédel a manifesté concernant la place et le rôle de l’Église orthodoxe de Bulgarie dans la société bulgare, le patriarche Néophyte a informé son hôte sur l’importance historique et la situation actuelle de l’Église orthodoxe en Bulgarie. Le primat a souligné les bonnes relations qu’entretient l’État envers elle, et la coopération mutuelle entre les autorités ecclésiastiques et séculières dans différents domaines, comme l’entretien des églises et des monastères qui sont des monuments culturels, les différentes initiatives sociales et caritatives, les célébrations officielles, etc. « Avec l’aide de Dieu, nous nous efforçons de servir pour le bien de notre peuple et l’Église accomplit sa mission dans la société afin de devenir la garante de la moralité et des valeurs spirituelles non éphémères » a déclaré le patriarche Néophyte. Son Excellence l’ambassadeur Lebédel a félicité le patriarche Néophyte pour la nomination de l’Église orthodoxe bulgare au prix Nobel de la paix et a exprimé son soutien pour cette nomination, ce à quoi Sa Sainteté le patriarche a répondu : « Une telle attention envers l’Église orthodoxe de Bulgarie nous est chère. L’exploit réalisé par celle-ci dans la défense des Juifs bulgares a trouvé un écho dans le cœur des Bulgares et a inspiré notre peuple et ses dirigeants. L’Église orthodoxe de Bulgarie, en la personne de ses hiérarques, n’a pas eu peur de s’opposer à la volonté d’Hitler en prenant la décision de faire cesser les persécutions de nos concitoyens d’origine juive ». « Nous serons heureux, si l’on obtient cette distinction » a-t-il ajouté, mais le fait même de la nomination est un signe de reconnaissance. Nous la reconnaissons comme l’expression de la gratitude et de l’attention de la part des descendants des Juifs bulgares qui ont été sauvés et du peuple juif ». « Nous sommes dans la même rue « Oborichtché » a rappelé le patriarche à son interlocuteur, et « nos relations doivent être celles de bons voisins », a-t-il conclu.

