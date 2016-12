Nous publions ci-dessous le communiqué du Patriarcat de Roumanie au sujet des troubles qui se sont produits en son sein suite au Concile de Crète :

« Nous exposons ci-dessous la position du Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine au sujet des évolutions récentes en Roumanie concernant la réception du Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe (Crète 2016).

Dans le cadre de la séance de travail du Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine, réunie sous la présidence de S.B. le patriarche Daniel le vendredi 16 décembre 2016, en la Salle synodale de la Résidence patriarcale, a été constatée avec tristesse la récente évolution en Roumanie vers des réactions négatives concernant la réception du Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe (Crète 2016).

Le Patriarcat de Roumanie a souligné un grand nombre de fois le fait que « le Concile de Crète n’a pas formulé de nouveaux dogmes, mais a professé que l’Église orthodoxe est l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique du Christ » et a constamment exhorté à la préservation de la paix et de l’unité de l’Église en toute responsabilité, rappelant les paroles de saint Jean Chrysostome selon lesquelles « Rien n’irrite Dieu comme la division de l’Église. Aurions-nous pratiqué les œuvres les plus parfaites, si nous déchirons l’unité, nous serons punis comme si nous avions déchiré le corps du Seigneur.» (Sur l’épître aux Éphésiens XI, PG 62,85).

Cela dit, nous constatons avec douleur dans l’âme que, de façon passionnelle et nuisible, certains individus frondeurs ont induit en erreur des clercs et des fidèles en affirmant, de façon erronée et dénigrante, que le Concile de Crète avait proclamé l’œcuménisme comme dogme de foi. En outre, certains clercs, croyant ces mensonges, ont interrompu de façon non canonique la commémoration liturgique de leur évêque, troublant la paix et l’unité de l’Église par leur attitude de division. Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a souligné que ni le Concile de Crète, ni aucun autre Concile, n’a jamais déclaré l’œcuménisme comme étant un dogme de foi, pas plus qu’aucun Concile canonique n’a déclaré l’œcuménisme comme étant une « pan-hérésie ». En conséquence, les accusations portées par ceux qui contestent le Concile de Crète sont injustes, irresponsables et nuisibles à l’unité de l’Église. Du point de vue de l’Église, l’œcuménisme lucide n’est pas un nouveau dogme de foi, mais une attitude spirituelle de dialogue et de coopération entre les chrétiens, au lieu des polémiques pleines de haine confessionnelle et de confrontations violentes, qui se sont manifestées durant des siècles d’histoire du christianisme. Le mouvement œcuménique est né au début du XXème siècle, alors que les missionnaires chrétiens occidentaux prêchaient l’Évangile de l’amour aux non-chrétiens d’Afrique et d’Asie, au temps où les chrétiens étaient divisés en de nombreuses confessions chrétiennes antagonistes qui se haïssaient et se contestaient mutuellement, leur attitude n’étant pas celle d’un témoignage positif, autant à l’égard des autres religions que de la société civile. Tout en participant à ce dialogue parmi les chrétiens de différentes confessions, l’Église orthodoxe a considéré que la restauration de l’unité des chrétiens non-orthodoxes divisés entre eux au cours du temps ne pouvait se produire que sur la base de la foi de l’Église du Christ indivise, qui est l’Église orthodoxe, l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique, que nous confessons dans le Credo orthodoxe (de Nicée-Constantinople). En ce sens, l’Église orthodoxe considère qu’en menant le dialogue avec les autres chrétiens, elle ne fait que témoigner de l’Église Une du Christ, de laquelle ceux-ci se sont séparés au cours du temps, en déviant de la foi orthodoxe. En tout état de cause, aucun chrétien orthodoxe n’est obligé de dialoguer ou de coopérer avec d’autres chrétiens s’il craint perdre la foi orthodoxe. En même temps, il est incorrect de considérer que tous les chrétiens orthodoxes qui participent aux dialogues théologiques ou bien coopèrent avec d’autres chrétiens d’autres confessions dans des questions pratiques relevant de la société, sont des traitres à l’Orthodoxie. Un chrétien orthodoxe pacificateur peut rester fidèle à l’Orthodoxie sans devenir fanatique s’il confesse la foi orthodoxe dans le dialogue avec les autres chrétiens sans compromis. En outre, le Saint-Synode a pris acte avec étonnement de l’attitude non-canonique et agressive de certains théologiens et clercs (prêtres et hiérarques) de deux Églises orthodoxes sœurs qui sont venus dans les diocèses du Patriarcat de Roumanie afin de critiquer la hiérarchie de celui-ci et d’inciter des clercs et des fidèles à désobéir aux hiérarques de notre Église. Pour cette raison, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a décidé de porter à la connaissance des Primats des Églises orthodoxes sœurs (le Patriarcat de Moscou et l’Église orthodoxe de Grèce) les situations dans lesquelles certains de leurs prêtres et hiérarques accomplissent de façon non canonique des activités agressives et perturbatrices dans les diocèses du Patriarcat de Roumanie, incitant à la désobéissance, la rébellion et à la séparation. Les clercs, moines et laïcs qui sont impliqués dans des actes de rébellion et de dénigrement du Concile de Crète, ignorant le fait qu’un Concile ne peut être jugé que par un autre Concile, seront rappelés à l’ordre par un dialogue pacificateur et des clarifications canoniques au sujet de la gravité du fait de diviser et de perturber la paix et l’unité de l’Église. De la même façon, des sanctions disciplinaires administratives et canoniques seront appliquées afin de ramener à l’ordre les clercs, moines et laïcs qui persistent dans leur état de rébellion et de division, troublant la paix et l’unité de l’Église. Il est aussi rappelé que, si les Pères qui ont participé au Second Concile œcuménique (381) ont procédé à trois omissions et dix additions ou amendements au texte du Credo formulé par les Saints Pères du Premier Concile œcuménique (325), afin de clarifier et de compléter le texte conciliaire initial, un futur Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe peut d’autant plus expliquer, nuancer et développer les documents formulés et approuvés par le Concile de Crète, afin d’éviter des interprétations erronées qui nuisent à la paix et à l’unité de l’Église du Christ. À cette occasion, il convient de remarquer la décision du Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Bulgarie qui, même si elle a fait des observations critiques et proposé de futurs amendements à certains documents du Concile de Crète, n’en a pas moins décidé ce qui suit : «l’Église orthodoxe de Bulgarie continuera à l’avenir également à rester en communion eucharistique fraternelle, en communion spirituelle, dogmatique et canonique avec toutes les autres Églises orthodoxes locales – tant avec celles qui ont participé au Concile de Crète que celles qui ses sont abstenues». En conclusion, toute clarification concernant l’exposition de la foi orthodoxe doit être donnée à l’intérieur de la communion ecclésiale et non dans un état de rébellion et de désunion, parce que l’Esprit Saint est aussi l’Esprit de Vérité (cf. Jn XVI,13) et l’Esprit de communion (cf. II Cor. 13,13) ».

Bureau de presse du Patriarcat de Roumanie

