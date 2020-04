100 chantres roumains ont chanté ensemble en ligne le kondakion de l’Annonciation

Une centaine de chantres roumains ont formé dimanche une chorale nationale pour un chant commun en l’honneur de la Mère de Dieu. Les chantres ont trouvé un moyen d’enregistrer l’un des hymnes orthodoxes les plus célèbres, en le chantant individuellement, sur leurs téléphones. Ensuite, les vidéos ont été combinées dans une chorale de téléphones portables virtuels pour apporter un message d’espoir et d’encouragement à la Roumanie en ces temps difficiles. En pleine pandémie, les chantres se sont filmés en train d’interpréter « À toi l’invincible Stratège », l’hymne à la Mère de Dieu. L’archidiacre Mihail Bucă, l’initiateur du projet, a défini par un seul mot cette approche : « le témoignage ». « Pour moi, c’est un travail nouveau, beau et difficile. Nos fidèles ont besoin de cette bouchée d’oxygène, avant tout dans les conditions présentes. Le clip, en quelques heures, a été visionné par 12.000 personnes ». « 100 personnes qui chantent des profondeurs de l’âme », a noté l’archidiacre Mihail Bucă sur Facebook, soulignant l’importance de la communion, même virtuelle. « Avec ces gens merveilleux, nous voulons vous donner la joie de vous revoir dans l’unité. » L’idée du projet est née depuis le début de l’état d’urgence, a déclaré l’archidiacre Mihail Bucă. « J’ai médité sur ce qui se passe dans la vie de l’Église, des chantres et des fidèles, et je me suis dit qu’un simple chant, aimé des fidèles, est nécessaire. Et je me suis décidé pour le kondakion de l’Annonciation : « À toi l’invincible Stratège »

Source