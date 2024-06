13 artistes contemporains roumano-français célèbrent Brancusi à l’Institut culturel roumain de Paris

Le sculpteur roumain Constantin Brancusi était acolyte et chantre en l’église cathédrale roumaine des Saints-Achanges , 9 rue Jean de Beauvais, Paris. Il est connu pour son activité spirituelle et son œuvre porte l’empreinte de sa spiritualité et de sa foi. Il a cherché à exprimer des concepts profonds et intemporels à travers des formes épurées. Par exemple, son œuvre “Le Baiser” représente un couple enlacé, symbolisant l’amour et l’union spirituelle. De même, sa célèbre sculpture “Oiseau dans l’espace” évoque la transcendance et la quête spirituelle. « La colonne sans fin » représente le lien entre ciel et la terre entre la divinité et les gens, l’aspiration vers le ciel, thème dans la spiritualité. Tous les socles de ses ouvres étaient positionnés en croix. Brancusi a puisé dans sa foi pour créer des œuvres qui transcendent la matière et touchent l’âme.

En résonance avec la rétrospective Brâncusi organisée par le Centre Pompidou, l’association Arche culturelle et l’Institut culturel roumain en collaboration avec le Club Cosmose organisent l’exposition intitulée « Brâncusi inspire ».

Elle aura lieu entre le 17 juin et le 1er juillet 2024, au siège de l’Institut culturel roumain à Paris (1, rue de l’Exposition, 75007), et le vernissage de l’exposition aura lieu le lundi 17 juin 2024, à 18 heures. Cette exposition souhaite réfléchir autour de la place de l’univers brancusien dans les créations des artistes actuels et du dialogue que l’on peut établir entre eux: on parle donc d’intersubjectivité. Dans cette perspective, naviguant entre les idées d’inspiration et d’influence, l’exposition témoignera de la présence de l’esprit brancusien à travers des artistes, des commentateurs et des acteurs. Treize artistes d’art contemporain évoluant dans différentes sphères géographiques et artistiques (peinture, sculpture. graphisme, collage, photographie) mettent le travail du grand sculpteur en perspective et font réfléchir sur l’héritage brancusien dans l’art contemporain : Ștefan BEIU, Dan CIUPUREANU, Daniela MUHR CODITĂ, Melissa DILLON, Aurelian Răzvan DINU, Cristina ELINESCO, Viorel ENACHE, Ioana FLUERASU, Karin GUNI, Petra MARIAN, MARIEVIC, Iulia ȘCHIOPU et Florentin TANAS.