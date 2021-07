350 000 fidèles ont participé à la procession de la fête de saint Vladimir à Kiev

La procession pan-ukrainienne, à l’occasion du 1033e anniversaire du baptême de la Rus’ et du jour de la commémoration du saint prince Vladimir égal-aux-apôtres, s’est déroulée à Kiev le 27 juillet. Selon des données approximatives, 350 000 personnes ont participé à la procession. Celle-ci a commencé à 13h30 après le Te Deum sur la colline Saint-Vladimir, devant le monument dédié au saint. Quatre icônes miraculeuses de la Mère de Dieu, celles de Kasperovo, Lioubetch, Potchaïev, Zimneye, l’icône de saint Vladimir et un coffret contenant ses reliques étaient portées en tête de la procession. Les fidèles portaient des croix, des bannières, des icônes, ainsi que des placards avec les noms des diocèses auxquels ils appartenaient, et des banderoles en soutien au Primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre. En tête de la colonne se trouvaient des sœurs de la charité, des moines et moniales, des membres du clergé et les hiérarques avec leur primat, le métropolite Onuphre, suivi par les représentants officiels des délégations de l’Église orthodoxe d’Antioche, de l’Église orthodoxe serbe et de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie, les nombreux représentants des paroisses de tous les 53 diocèses de l’Église orthodoxe ukrainienne, des groupes de pèlerins venus de Géorgie, Pologne et Monténégro, des fidèles de Kiev et des hôtes de la capitale. Pendant la procession, des prières et des chants ecclésiastiques ont été élevées. Les fidèles ont chanté, entre autres, le tropaire de Pâques, et ont salué les participants et ceux qui assistaient à la procession par les mots « Le Christ est ressuscité, en vérité, Il est ressuscité ! » Un arrêt a eu lieu dans la rue Grouchevsky, où un court office de requiem a été célébré pour les victimes de la place Maïdan en 2014. Le primat et les hiérarques y ont déposé des fleurs. En raison de l’énorme quantité de participants, la procession s’est étendue sur une distance de 3,5 km et a duré plusieurs heures. Vers 14h30, lorsque les cloches de la Laure des Grottes ont résonné, et que les premiers fidèles arrivaient, des dizaines de milliers de fidèles se trouvaient encore sur la Colline St Vladimir, attendant humblement de se réunir à la procession. Après l’arrivée du clergé à la Laure ont commencé les Vigiles en l’église de la Dormition. Le métropolite de Borispol et de Brovary Antoine, chancelier de l’Eglise orthodoxe ukrainienne a communiqué le nombre de participants à la procession : « Nous voyons qu’il y a cette fois bien plus de fidèles qu’en 2019. Ainsi, selon nos calculs approximatifs, il y a eu 350 000 participants. C’est vraiment une grande quantité de personnes, ce qui signifie l’attachement du peuple ukrainien au choix que fit le saint prince Vladimir » a déclaré le métropolite. On peut visionner ci-dessous le film de la procession réalisé par la chaîne TV ukrainienne « INTER », depuis le Te Deum devant le monument au saint prince Vladimir jusqu’à l’arrivée des fidèles devant la laure des Grottes de Kiev. Les commentaires, en ukrainien, sont effectués par le métropolite de Nejinsk et Priloutsk Clément.

