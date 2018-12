56 hiérarques de l’Église orthodoxe d’Ukraine ont retourné au Phanar la lettre d’invitation au « concile de réunification »

Les hiérarques de l’Église orthodoxe d’Ukraine continuent à retourner au Phanar le message du patriarche de Constantinople Bartholomée les invitant au « concile de réunification ». 56 hiérarques ont déjà renvoyé l’invitation à son expéditeur, sans compter ceux qui ont refusé de l’accepter. Auparavant, le métropolite de Kiev Onuphre, après avoir reçu du patriarche Bartholomée la lettre avec ses ultimatums, ses menaces et son invitation au « concile de réunification », avait renvoyé à son auteur le message dans lettre, sans réponse. C’est ainsi qu’ont agi ensuite les autres hiérarques de l’Église orthodoxe d’Ukraine, répondant ainsi aux agissements du Phanar envers l’Église orthodoxe d’Ukraine et ses évêques. Le métropolite de Zaporojié et Mélitopol Luc a également retourné la lettre au patriarche de Constantinople Bartholomée, mais avec une réponse, dans laquelle il a souligné que par ses agissements Constantinople expose l’Église orthodoxe d’Ukraine à la discrimination et aux persécutions. Le patriarche Bartholomée a envoyé ses invitations au « concile de réunification » à l’épiscopat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, mais une partie de celle-ci ont été adressées non pas directement aux hiérarques, mais aux représentants des autorités civiles locales, qui ont convoqué les évêques pour leur transmettre le document, faisant pression sur ceux-ci pour qu’ils participent au « concile ». C’est ainsi que, par exemple, le président de l’administration locale de Rovno, Alexeï Moularenko a tendu l’invitation à l’évêque de Doubno Pimène, que celui-ci a refusé de prendre entre ses mains. Dans l’enveloppe contenant l’invitation, chaque évêque a également reçu une copie de la lettre du patriarche Bartholomée au métropolite Onuphre, menacé, en cas d’absence au « concile de réunification » d’être considéré « schismatique » par le Phanar.

