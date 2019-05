« Ancrage territorial d’une communauté monastique : le mont Athos » est une étude historique et géographique du géographe Pierre-Yves Péchoux sur le mont Athos qui vient d’être mise en ligne et qui peut être téléchargée sous différents formats. Elle a été publiée dans un ouvrage collectif intitulé Monastères et couvents de montagne : circulation, réseaux, influences au Moyen Âge (Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2019).