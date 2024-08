Appel aux dons pour la paroisse orthodoxe de Vézelay : Sauvegardons notre patrimoine !

Le bâtiment de la paroisse orthodoxe de Vézelay, fondé par Père Stéphane, est actuellement menacé d’effondrement. Située au cœur du village, à proximité de la célèbre Basilique, la Maison Romane de la rue du Couvent constitue un témoignage rare et précieux de l’architecture civile de l’époque romane. C’est l’une des plus anciennes demeures de Vézelay. Malgré des modifications au XVᵉ siècle, la bâtisse conserve de ses origines une large ouverture moulurée et, en hauteur, de magnifiques baies géminées à colonnettes ornées de chapiteaux, remontant au XIIᵉ siècle. Aujourd’hui, cette édifice abrite la chapelle St-Étienne et St-Germain d’Auxerre, où des offices sont célébrés quotidiennement.

Cependant, le contrefort sud de la Maison Romane ainsi que le mur de soutènement du jardin auquel il est relié sont en très mauvais état, menaçant l’intégrité de l’ensemble de la construction. Un soutènement provisoire a été installé en urgence en 2023. Désormais, il est indispensable de réaliser des travaux de fond pour assurer la pérennité de ce vénérable édifice médiéval et la sécurité des fidèles et visiteurs.

Une collecte de dons a été lancée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine pour financer ces réparations cruciales. Votre générosité est essentielle pour sauver ce joyau architectural. Les dons peuvent être effectués par chèque ou en ligne via le site sécurisé de la Fondation du Patrimoine.

En contribuant, vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux incitatifs grâce à la Fondation du Patrimoine, qui pourra également apporter un financement complémentaire en fonction du montant collecté. Ensemble, nous pouvons préserver ce patrimoine précieux pour les générations futures.

Mobilisons-nous pour cette noble cause !