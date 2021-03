Appel aux dons pour la restauration de la crypte de l’église du cimetière russe de Saint-Geneviève-des-Bois

C’est dans la crypte de l’église de la Dormition de la Mère de Dieu du cimetière russe de Saint-Geneviève-des-Bois que reposent le métropolite Euloge de bienheureuse mémoire, et avec lui, tous les métropolites, archevêques et évêques de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale. La crypte est ornée d’un ensemble pictural fait de fresques et peintures sur bois absolument remarquable dû à Albert Benois, architecte et peintre. Malheureusement, cet ensemble a été fortement endommagé suite à des infiltrations d’eau dans la crypte. D’importants travaux d’isolation et de drainage des eaux de pluie autour de l’église, ont d’ors et déjà permis de résoudre les problèmes d’infiltrations d’eau. Reste maintenant à restaurer les fresques et peintures endommagées. C’est pour cette raison un appel aux dons pour la restauration de la crypte a été lancé. Nous vous invitons à voir la vidéo de l’appel de Mgr Jean de Doubna, métropolite dirigeant de l’Archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale.

Faites un don défiscalisé en ligne en cliquant sur le lien de la vidéo ou sur le bouton dans la bannière en haut. Même les dons les plus modestes sont les bienvenus ou bien par virement sur le compte de la paroisse (en précisant le motif « Crypte »).