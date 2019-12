« Sa Sainteté le patriarche de Serbie Irénée appelle les autorités de l’État du Monténégro, particulièrement les membres du Ministère de l’intérieur, à mettre fin immédiatement à la terreur brutale exercée à l’égard de l’Église orthodoxe serbe, son clergé et son peuple fidèle. Les coups infligés [par la police, ndt] à l’évêque vicaire de Dioclée Mgr Méthode, aux prêtres et aux fidèles orthodoxes, pour la seule raison qu’ils sont serbes et orthodoxes, est un acte sans précédent en Europe depuis la chute du fascisme et la fin de la terreur bolchevique. Aussi, le Patriarche de Serbie exige que soient immédiatement et sans faute libérés de prison les parlementaires, les représentants politiques du peuple orthodoxe serbe au Monténégro, ainsi que tous ceux qui ont été arrêtés hier et aujourd’hui en raison de la défense de leurs lieux saints et églises contre la terreur d’État et l’extorsion. Le patriarche Irénée élève des prières au Seigneur pour raisonner les gens qui dirigent le Monténégro et qu’ils cessent la violence et la saisie des biens ecclésiastiques. De même, le patriarche soutient pleinement les hiérarques, le clergé, les moines et moniales ainsi que les fidèles de l’Église orthodoxe serbe, afin qu’en tout lieu et à toute occasion ils luttent et ne renoncent pas à défendre l’Église orthodoxe serbe.

Chancellerie du Patriarcat de Serbie, Belgrade, le 27 décembre 2019 ».

