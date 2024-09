Ateliers de mémorisation de l’Évangile

Plongé dans une écoute continue, l’Évangile résonne tel un grand poème épique, captivant par son intensité dramatique et tenant l’auditeur en haleine. Il raconte l’aventure de la vie de Jésus-Christ et les étapes du chemin des disciples, s’adressant à tous ceux en quête de Dieu.

Hélène Séjournet propose des ateliers en ligne de mémorisation de l’Évangile (par Zoom), ouverts à tous et gratuits, qui ont débuté cette semaine. Ces ateliers ont lieu chaque lundi et jeudi.

Au programme :

Les atelier commencent par les récitatifs courts de la Parabole du figuier stérile (Luc 13, 6-9)

Mardis : L’Évangile de Marc en continu. Le groupe du mardi débutera l’enseignement eschatologique (Marc 13, 1-26), une série qui se poursuivra sur plusieurs semaines.

Jeudis : La deuxième multiplication des pains (Marc 8, 1-9)

Informations pratiques :

Ateliers du Mardi – 11h00 (heure de Paris)

Dates : 24 septembre, 1er, 8, et 15 octobre 2024

Zoom ID : 843 8230 7087 | Code secret : 741080

Lien pour rejoindre la réunion

Ateliers du Jeudi – 19h00 (heure de Paris)

Dates : 19, 26 septembre, 3, 10 et 17 octobre 2024

Zoom ID : 848 8316 7659 | Code secret : 855335

Lien pour rejoindre la réunion

Pour ceux qui préfèrent suivre les ateliers par téléphone, voici les informations :

ID réunion du mardi : 843 8230 7087 | Code secret : 741080

ID réunion du jeudi : 848 8316 7659 | Code secret : 855335

Retrouvez également Hélène Séjournet sur YouTube pour apprendre par cœur l’Évangile via des vidéos dédiées.