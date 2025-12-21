Bande-annonce du documentaire : « Centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge » – 25 décembre à 9 h 30 sur France 2

Fondé en 1925 par des théologiens russes émigrés, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris célèbre son centenaire. Ce documentaire est l’histoire d’une institution qui, née dans la misère de l’émigration, est devenue l’un des foyers les plus féconds du renouveau théologique et spirituel orthodoxe du XXᵉ siècle. À travers des archives inédites, des témoignages et des images de la vie actuelle de l’Institut, ce documentaire rend hommage à un siècle de pensée vivante, de prière et d’ouverture œcuménique au cœur de Paris.

Documentaire produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk.

Diffusion : jeudi 25 décembre à 9 h 30 sur France 2