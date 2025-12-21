Bande-annonce du documentaire : « Centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge » – 25 décembre à 9 h 30 sur France 2

Catégories À la Une Actualités Europe Orthodoxie.tv par
Bande-annonce du documentaire : « Centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge » – 25 décembre à 9 h 30 sur France 2

Fondé en 1925 par des théologiens russes émigrés, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris célèbre son centenaire. Ce documentaire est l’histoire d’une institution qui, née dans la misère de l’émigration, est devenue l’un des foyers les plus féconds du renouveau théologique et spirituel orthodoxe du XXᵉ siècle. À travers des archives inédites, des témoignages et des images de la vie actuelle de l’Institut, ce documentaire rend hommage à un siècle de pensée vivante, de prière et d’ouverture œcuménique au cœur de Paris.

YouTube video

Documentaire produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk.

Diffusion : jeudi 25 décembre à 9 h 30 sur France 2

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

9 décembre (ancien calendrier) / 22 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité – Dispense de poisson Conception de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie par ...

22 décembre

Carême de la Nativité Avant-fête de la Nativité du Christ Sainte Anastasie de Rome, grande-martyre (vers 304) ; saints Chrysogone, ...

Bande-annonce du documentaire : « Centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge » – 25 décembre à 9 h 30 sur France 2

Fondé en 1925 par des théologiens russes émigrés, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris célèbre son centenaire. Ce documentaire ...

(Re)voir sur YouTube le documentaire France 2 « La levée des excommunications »

Après plus de 900 ans de rupture entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe, deux hommes ont osé l’impensable. En 1964, ...

21 décembre

28ème dimanche après la Pentecôte – Dimanche des Pères ou de la Généalogie Carême de la Nativité Avant-Fête de la ...

8 décembre (ancien calendrier)/21 décembre (nouveau)

28ème dimanche après la Pentecôte Carême de la Nativité – dispense de poisson Saint Patapios de Thèbes, ascète (VIIIème s.) ...

Documentaire Orthodoxie : « La levée des excommunications » – dimanche 21 décembre 9 h 30 sur France 2

Pendant plus de 900 ans, l’Église catholique et l’Église orthodoxe se sont tourné le dos. Mais pourquoi ? Ce n’est ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Saint Séraphin de Sarov. Le flamboyant »

Le roman « Saint Séraphin de Sarov. Le Flamboyant » donne l’occasion au père Jean-Claude Gurnade de revenir sur saint ...

7 décembre (ancien calendrier) / 20 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité – Dispense de poisson Saint Ambroise, évêque de Milan (397) ; les 62 prêtres et les ...

20 décembre

Samedi avant la Nativité Avant-Fête de la Nativité de Notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ ; Saint Ignace le Théophore, ...

Le patriarche Cyrille a rencontré Pierre de Gaulle

Le 18 décembre 2025, une rencontre a eu lieu à la résidence patriarcale et synodale du monastère Saint-Daniel à Moscou ...

Le patriarche œcuménique : « Par la Croix le témoignage et le martyre. C’est là notre devoir. La suite se trouve entre les mains de Dieu »

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a présidé la divine Liturgie célébrée aujourd’hui, jeudi 18 décembre 2025, dans l’église Saint-Démétrius ...

Discours de l’évêque Théodose lors du rassemblement pour l’Église orthodoxe ukrainienne à Washington

Le 16 décembre 2025, lors du rassemblement en défense de l’Église orthodoxe ukrainienne qui s’est tenu devant la Maison-Blanche à ...

Le patriarche Porphyre s’est entretenu avec le métropolite Antoine de Volokolamsk

Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre, accompagné de Son Éminence le métropolite de Bačka Irénée, a reçu aujourd’hui dans l’église ...

Déclaration de soutien au travail de l’hôpital Augusta Victoria dans le traitement des enfants atteints de cancer venant de Gaza

Les patriarches et chefs d’Églises de Jérusalem ont publié le 17 décembre 2025 une déclaration commune appelant les autorités israéliennes ...

6 décembre (ancien calendrier) / 19 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saint Nicolas, archevêque de Myre en Lycie, thaumaturge (vers 345) ; sainte Gertrude, veuve, abbesse de ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.