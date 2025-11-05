Bande-annonce du documentaire de France 2 « Saint Justin le Nouveau Philosophe » – dimanche 9 novembre à 9 h 30

Né et décédé le jour de l’Annonciation, l’archimandrite Justin Popović est l’une des figures spirituelles majeures de l’orthodoxie du XXᵉ siècle. Théologien de renommée mondiale, moine au monastère de Tchélié, confesseur de la foi sous le régime communiste, il a été canonisé en 2010 par l’Église orthodoxe serbe.

Relégué dans son monastère par le pouvoir communiste, saint Justin célébrait quotidiennement la liturgie et accomplissait des centaines de prosternations chaque jour. Il a cependant su transformer son isolement en une œuvre théologique monumentale : une dogmatique en cinq volumes, intitulée « Philosophie orthodoxe de la vérité », et surtout la traduction des Vies des saints en douze volumes, qu’il considérait comme « le pain quotidien de chaque chrétien orthodoxe ».

À travers des archives vidéo et audio inédites et les témoignages émouvants de trois témoins privilégiés qui l’ont personnellement connu – Bernard Le Caro, Jean-Claude Larchet et Boško Bojović –, ce documentaire révèle que « l’orthodoxie n’est pas une bibliothèque que l’on peut consulter, mais la vie qu’il faut vivre ».

Diffusion du documentaire « Saint Justin le Nouveau Philosophe » – dimanche 9 novembre à 9 h 30 !
Si vous avez manqué le documentaire, vous pourrez le visionner, à partir du lundi 10 novembre, sur la chaîne YouTube de France Télévisions.
Un documentaire produit par le Père Jivko Panev.

YouTube video

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Né et décédé le jour de l'Annonciation, l'archimandrite Justin Popović est l'une des figures spirituelles majeures de l'orthodoxie du XXᵉ ...

