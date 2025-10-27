Bande-annonce « Les saints de Provence » – samedi 1ᵉʳ novembre à 9 h 30 sur France 2

Avez-vous déjà entendu parler des saints de Provence ? Ces personnages fascinants vivent encore aujourd’hui dans le cœur des gens. Dans ce documentaire, on part à la découverte de lieux extraordinaires : des chapelles cachées, des ermitages dans les gorges, des abbayes chargées d’histoires. On croise Saint-Ruf à Avignon, Saint-Gilles qui avait une biche comme compagne, les Saintes-Maries-de-la-Mer et leurs mystères.

C’est vrai que ces saints, on n’en est pas toujours certain. Mais, ce qui est sûr, c’est qu’ils ont marqué la Provence. Les gens venaient chercher grâce et guérison auprès d’eux, et ils continuent à le faire encore aujourd’hui. À travers ces lieux magnifiques, on comprend comment la foi s’est enracinée ici depuis deux mille ans, comment les légendes et l’histoire se mélangent, et surtout comment ces traditions nous rappellent quelque chose d’important : qu’on peut avoir besoin d’aide, qu’on peut chercher du sens.

Diffusion du documentaire « Les saints de Provence : samedi 1ᵉʳ novembre à 9 h 30 sur France 2 !

Si vous avez manqué le documentaire, vous pourrez le visionner, à partir du lundi 3 octobre, sur la chaîne YouTube de France Télévisions.

Un documentaire produit par le Père Jivko Panev