Bande-annonce « Les saints de Provence » – samedi 1ᵉʳ novembre à 9 h 30 sur France 2

Catégories À la Une Actualités Europe Orthodoxie.tv par
Bande-annonce « Les saints de Provence » – samedi 1ᵉʳ novembre à 9 h 30 sur France 2

Avez-vous déjà entendu parler des saints de Provence ? Ces personnages fascinants vivent encore aujourd’hui dans le cœur des gens. Dans ce documentaire, on part à la découverte de lieux extraordinaires : des chapelles cachées, des ermitages dans les gorges, des abbayes chargées d’histoires. On croise Saint-Ruf à Avignon, Saint-Gilles qui avait une biche comme compagne, les Saintes-Maries-de-la-Mer et leurs mystères.

C’est vrai que ces saints, on n’en est pas toujours certain. Mais, ce qui est sûr, c’est qu’ils ont marqué la Provence. Les gens venaient chercher grâce et guérison auprès d’eux, et ils continuent à le faire encore aujourd’hui. À travers ces lieux magnifiques, on comprend comment la foi s’est enracinée ici depuis deux mille ans, comment les légendes et l’histoire se mélangent, et surtout comment ces traditions nous rappellent quelque chose d’important : qu’on peut avoir besoin d’aide, qu’on peut chercher du sens.

Diffusion du documentaire « Les saints de Provence : samedi 1ᵉʳ novembre à 9 h 30 sur France 2 !
Si vous avez manqué le documentaire, vous pourrez le visionner, à partir du lundi 3 octobre, sur la chaîne YouTube de France Télévisions.
Un documentaire produit par le Père Jivko Panev

https://youtu.be/v_Ft0bejJ9o

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Bande-annonce « Les saints de Provence » – samedi 1ᵉʳ novembre à 9 h 30 sur France 2

Avez-vous déjà entendu parler des saints de Provence ? Ces personnages fascinants vivent encore aujourd’hui dans le cœur des gens. ...

27 octobre

Saintes Capitoline et Erothéide, martyres en Cappadoce (304) miniature du Ménologe de Basile II de la bibliothèque apostolique vaticane

14 octobre (ancien calendrier)/27 octobre (nouveau)

Saints martyrs Nazaire, Gervais, Protais et Celse (54-68) – miniature du Ménologe de Basile II de bibliothèque apostolique vaticane

Le patriarche Daniel : discours de remerciement lors de la bénédiction de l’iconographie de la cathédrale nationale

À l’occasion de la bénédiction de l’iconographie de la cathédrale nationale, Sa Béatitude Daniel, patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, a ...

Homélie de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée lors de la divine liturgie en la cathédrale nationale de Bucarest (26 octobre 2025)

Votre Béatitude et très-aimé frère le patriarche de Roumanie Daniel,Vénérable assemblée des saints hiérarques,Très-pieux clercs de tous rangs,Très-honorables autorités,Peuple béni ...

Bénédiction de la cathédrale nationale de Bucarest

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a célébré ce jour, dimanche 26 octobre 2025, avec Sa Béatitude le patriarche de ...

26 octobre

Saint Démètre de Thessalonique, grand-martyr, myroblite (vers 306)

13 octobre (ancien calendrier)/26 octobre (nouveau)

Saint Carpe, évêque de Thyatire, saint Papyle, diacre, saint Agathodore et sainte Agathonique, martyrs à Pergame (251)

Bertrand Vergely : « L’Esprit » – lundi 27 octobre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’Esprit » aura lieu le lundi 27 octobre à 18 h 30 dans les locaux de ...

Concert de chants orthodoxes byzantins et musique traditionnelle macédonienne à Paris – dimanche 26 octobre

Un concert exceptionnel sera donné le dimanche 26 octobre 2025 à 19 h 30 à la chapelle Saint-Vincent-de-Paul, située au ...

Discours d’acceptation de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée à l’occasion de la remise du doctorat honoris causa – Université chrétienne Dimitrie Cantemir

Lors du deuxième jour de sa visite en Roumanie, le patriarche œcuménique Bartholomée s’est vu décerner le doctorat honoris causa ...

Visite du patriarche Bartholomée en Roumanie

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée est parti hier, jeudi 24 octobre 2025, de son siège, pour une visite officielle ...

25 octobre

Samedi des défunts, de S. Dimitri Saints Marcien et Martyrios, martyrs à Constantinople (vers 355) ; sainte Tabitha ressuscitée par ...

12 octobre (ancien calendrier)/25 octobre (nouveau)

Saints martyrs Probus, Tarachus et Andronique de Cilicie (303)

L’Église orthodoxe russe a créé un centre pour la traduction de la littérature ecclésiastique dans les langues des peuples d’Afrique

Un centre spirituel et éducatif au nom de l’apôtre et évangéliste Marc a été créé au sein de l’exarchat patriarcal ...

Sa Béatitude Théophile III reçoit le vice-président JD Vance à l’église du Saint-Sépulcre

Jérusalem – 23 octobre 2025 Sa Béatitude Théophile III, avec les chefs des Églises des communautés du statu quo, le ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.