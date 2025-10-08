Prêtre marié, l’un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, martyr sous le communisme : partez à la rencontre du père Dumitru Stăniloae, canonisé par l’Église orthodoxe roumaine.
Sa traduction de la Philocalie a provoqué un réveil spirituel en Roumanie. Un témoignage de foi qui résonne encore aujourd’hui dans le monde orthodoxe.
Bande-annonce : « Saint Dumitru le Confesseur » – 12 octobre à 9 h 30 sur France 2
Prêtre marié, l’un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, martyr sous le communisme : partez à la rencontre du père Dumitru Stăniloae, canonisé par l’Église orthodoxe roumaine.