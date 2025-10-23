Bertrand Vergely : « L’Esprit » – lundi 27 octobre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’Esprit » aura lieu le lundi 27 octobre à 18 h 30 dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 bis rue de Beauvais, Paris 75005 Paris, entrée par la porte rouge, la salle à droite rez-de-chaussée).

Entrée payante : 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations : 06 17 86 32 96.

Pour consulter les conférences à venir, cliquez ICI !

Vous pouvez (re)voir également en ligne : la première série de conférences, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, la huitième, la neuvième série, la dixième série et l’onzième, la douzième et la treizième !