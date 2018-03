La glorification liturgique du nouveau martyr Alexandre a été célébrée le 15 mars 2018 en l’église dite « sur le sang » à Ekaterinbourg, c’est-à-dire sur l’emplacement de l’assassinat de la Famille impériale russe en 1918. L’office était célébré par le métropolite d’Istra Arsène, premier vicaire du patriarche de Moscou Cyrille, avec plusieurs autres hiérarques. Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a décidé de canoniser, lors de sa session du 7 mars, le hiéromartyr Alexandre, prêtre du diocèse d’Ekaterinbourg fusillé par les autorités soviétiques le 12/25 novembre 1918. Le père Alexandre Adrianov, recteur de l’église des Trois saints Hiérarques de Nijni Tourinsk, dans le diocèse d’Ekaterinbourg, était un pasteur actif et digne, qui a beaucoup travaillé comme catéchiste, bâtisseur d’églises, membre de différents comités et sociétés. Toute sa vie était dédiée à ses fidèles, à l’amour de son prochain. En automne 1918, des combats acharnés eurent lieu dans le Moyen-Oural entre les armées blanche et rouge. Nijni Tourinsk tomba aux mains des bolcheviques. En raison du meurtre de plusieurs clercs, tous les prêtres locaux quittèrent les lieux de leur ministère, à l’exception du père Alexandre, qui continuait à célébrer tous les offices et à prêcher dans sa paroisse. Le 8/21 novembre, le père Alexandre a été arrêté dans son église pendant l’office et amené non loin de là, à la gare de Vyïa. Le 12/25 novembre, le père Alexandre fut fusillé. Selon le témoignage de Chipitsyne, ancien soldat de l’Armée rouge qui prit part à l’exécution, « lorsque l’on conduisit le pope Adrianov à l’exécution, il prononça à faible voix, tel un murmure, les mots « Seigneur, aie pitié, Seigneur aie pitié de moi pécheur ». Le corps du père Alexandre fut retrouvé cinq jours après, légèrement couvert de neige, avec les bras croisés sur la poitrine. La glorification liturgique de St Alexandre a eu lieu le 15 mars, à l’occasion du 101ème anniversaire de l’apparition de l’Icône de la Mère de Dieu dite « Régnante », qui a été miraculeusement trouvée dans le village de Kolomskoïé près de Moscou, le jour même où le tsar-martyr Nicolas II abdiquait. Le miracle a été considéré comme un signe selon lequel la Mère de Dieu prendrait sur Elle la protection de la Russie pendant les longues années de la persécution. À l’issue de la Liturgie des Présanctifiés, l’évêque du Moyen-Oural Eugène a lu la décision du Saint-Synode au sujet de la canonisation du père Alexandre Adrianov. Ensuite, la vie du saint a été lue depuis l’ambon et son icône a été présentée à la vénération des fidèles qui chantaient « Hiéromartyr Alexandre prie Dieu pour nous ! » Chacun a reçu une petite icône du nouveau protecteur céleste de la Terre d’Ekaterinbourg. Le diocèse d’Ekaterinbourg a recueilli des informations concernant le nouveau saint pendant plusieurs années.

Source