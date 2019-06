Le CD contient 3 chants orthodoxes en français, une particularité rare & très recherchée, une très belle thématique de chants à la Vierge déclinés dans différentes langues de l’aire orthodoxe : géorgien, serbe, slavon et français. Il inclus aussi, le psaume 135 de l’indicatif de l’émission « Orthodoxie » sur France 2.

« La Vierge Marie fait l’objet d’une grande vénération dans l’Église orthodoxe, qui s’adresse aux différents peuples dans leurs langues respectives et tient compte de leurs particularités culturelles. Nana Peradze et son ensemble Harmonie géorgienne nous offrent ici des chants et des mélodies anciennes et nouvelles qui témoignent de la vitalité d’un art sacré qui n’est pas paralysé par l’ancienneté de ses traditions mais sait se renouveler dans leur continuité » Jean-Claude Larchet.

Née en Géorgie, dans une famille religieuse, Nana Peradze a reçu une formation musicale en piano et chant, puis, parallèlement, une formation théologique. Pendant la difficile période communiste, elle a participé activement à la vie ecclésiale en Géorgie, créant des chœurs dans des monastères et églises, et formant au chant choral un grand nombre d’enfants et d’adolescents. En 1999, elle est venue en France pour poursuivre des études de direction de chorale au Conservatoire Nationale de Paris. Elle a créé alors le chœur religieux de l’église géorgienne de Paris avant de prendre, en 2001, la direction du Chœur Saint-Siméon à la cathédrale serbe Saint-Save de Paris. Elle dirige parallèlement l’Ensemble Harmonie géorgienne, qu’elle a créé en 2006. Chacune de ses sorties ont été salués par la presse internationale : Nana Peradze est dotée d’une voix exceptionnelle et est une dirigeante rigoureuse, caractérisée par un sens aigu de l’harmonie.