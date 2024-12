Célébration du 5e anniversaire du rattachement de l’Archevêché à l’Église orthodoxe russe

Le dimanche 15 décembre 2024, la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris a célébré le cinquième anniversaire du rattachement de l’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale à l’Église orthodoxe russe. La Divine Liturgie, présidée par le métropolite Antoine de Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, s’est déroulée en présence d’un large clergé et de nombreux fidèles.

Cette célébration a réuni, autour du métropolite Antoine, le métropolite Jean de Doubna, archevêque dirigeant de l’Archevêché, ainsi que Mgr Syméon (Cossec) de Domodedovo, évêque auxiliaire. Des prêtres et diacres de l’Archevêché, ainsi que des clercs du diocèse orthodoxe russe de Chersonèse, ont également concélébré, soulignant la dimension panorthodoxe et unitaire de l’événement.

À l’issue de la Divine Liturgie, le métropolite Antoine a donné lecture d’une lettre adressée par le patriarche Cyrille à l’occasion de cet anniversaire. Il a ensuite félicité le métropolite Jean pour son engagement pastoral et lui a offert une panagia. En retour, le métropolite Jean a remercié le patriarche Cyrille pour ses vœux, ainsi que le métropolite Antoine pour sa présence fraternelle, avant de lui offrir une panagia représentant la Vierge de Kazan, symbole de la dévotion mariale russe.

L’Archevêque a ensuite remis l’ordre de saint Alexandre Nevsky, la plus haute distinction de l’Archevêché, au Prince Stéphane Belosselsky-Belozersky, Lieutenant-Grand Prieur et Grand Chancelier du Grand Prieuré Russe de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ainsi qu’à son épouse, la Princesse Agnès Belosselsky-Belozersky, tous deux honorés pour leur engagement et leur fidélité. De plus, Mgr Jean a décerné une gramota (charte épiscopale) à M. André Vassilieff, Prieur de France du Grand Prieuré Russe de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en reconnaissance de son soutien indéfectible à l’Archevêché.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance chaleureuse : un café offert par la paroisse a permis aux fidèles d’échanger avec les évêques et les prêtres, avant qu’un déjeuner soit donné en l’honneur du métropolite Antoine.

Source et photographie