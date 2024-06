Centenaire de la chapelle Saints-Constantin-et-Hélène à Clamart – samedi 8 juin

Le samedi 8 juin, auront lieu les festivités à l’occasion de la fête paroissiale et le centenaire de l’existence de la chapelle Saints-Constantin-et-Hélène à Clamart.

La Divine Liturgie sera présidée par son Éminence le métropolite Nestor, de Chersonèse et d’Europe occidentale, exarque du Patriarche en Europe occidentale.

Calendrier liturgique des 7 et 8 juin 2024 :

Vendredi 7 juin

Vigiles à 18h30

Samedi 8 juin

9h45 Accueil de Son Éminence le métropolite Nestor

10h15 Divine Liturgie

La Liturgie sera suivie d’agapes et d’autres festivités.

Vous pouvez lire ci-dessous une présentation historique de la chapelle :

La construction d’une petite église dans la banlieue de Paris – dans la ville de Clamart – a commencé en 1923 dans le jardin du domaine appartenant au comte Konstantin Apollinarievich Khreptovich-Butenev, grâce aux efforts de sa fille Maria Konstantinovna, et surtout de son mari – le célèbre diplomate le prince Grigory Nikolaevich Trubetskoy.

L’église a été construite par les efforts de la famille (fils, neveux et proches parents des Trubetsky), principalement en bois de pin. Les planches ont été commandées dans une usine de menuiserie selon les plans de l’architecte. L’église a impressionné tout le monde par sa gracieuse simplicité.

L’église a été dédiée saints Constantin et Hélène, en l’honneur du saint patron du comte Konstantin Khreptovich-Butenyev et à la mémoire de Konstantin Grigorievich, le fils de 18 ans du prince Grigory Nikolayevich Trubetskiy. Malgré son jeune âge, Konstantin Grigorievich s’est enrôlé dans l’unité composite du régiment L.G. Connogrenadier de l’armée des volontaires et est mort héroïquement lors des dernières batailles contre les bolcheviks en Crimée, à Perekop.

Par la suite, avec la bénédiction du métropolite Cyrille de Smolensk (aujourd’hui patriarche Cyrille), on a commencé à commémorer dans l’église, depuis 2007, les le prince Constantin et de ses enfants Michael et Theodore, thaumaturges de Murom.

La construction de l’église, commencée en 1923, a été achevée au printemps 1924 et les premiers offices ont eu lieu à Pâques. On pense que cette église est la première (ou l’une des premières) construite par des émigrés russes en France après la révolution.

Très vite, l’église devint trop petite pour tous les paroissiens. Il fut alors décidé d’éloigner le narthex de la partie centrale et de construire entre les deux un bâtiment supplémentaire, doublant ainsi la taille de l’église, mais sans violer ses gracieuses proportions générales.

En 1972, un petit dôme a été érigé au-dessus du narthex, conçu par l’architecte Alexei G. G. Kuznetsov.

Г. Serikov, et en 1993, un grand dôme bleu, réalisé par l’artiste Sergei S. Tutunov, s’est élevé au-dessus de la partie centrale du temple. En 2023, les deux dômes ont fait l’objet d’une restauration majeure.

La porte du roi et les icônes principales de l’iconostase ont été peintes par Eugraf E. Kovalevsky. Toutes les icônes des douze grandes fêtes, ainsi que deux grandes icônes de Jésus-Christ et de la Mère de Dieu ont été peintes par la comtesse Elena S. Lvova à la demande de l’archimandrite. L’œuvre a été réalisée par la comtesse Elena S. Lvova à la demande de l’archimandrite Cyprian Kern. Dans le narthex, deux icônes en pied des archanges Gabriel et Michel ont été peintes par l’artiste Vladimir V. Pertsov.

L’église a été successivement desservie par

L’archiprêtre Alexander Kalashnikov (1924-1932), l’archiprêtre Mikhail (Mikhailovich) Osorgin (1932-1939),

l’archimandrite Cyprian Kern (1940-1960), l’archiprêtre George Drobot (1962-1988),

l’archiprêtre Vsevolod Dunayev (1988-1990),

l’archiprêtre Serge Borsky (aujourd’hui Hieromonk Nicholas) jusqu’à ce qu’il soit nommé recteur au Portugal.

Actuellement, le recteur de l’église est le hiérarque Joseph Pavlinchuk et le second prêtre est le prêtre Alexander Mashtaler.

Parfois, selon les besoins, le temple est desservi ou est desservi par :

l’archiprêtre Alexander Schmemann (avant son départ pour les États-Unis), l’archiprêtre Stéphane Knizhnikov, l’archiprêtre Michael Chertkov, l’archiprêtre Nicholas Samarin, l’archiprêtre Nicholas Molineux, le prêtre George Egorov, le prêtre Sergei Tsiolkovich, le prêtre Mark Andronikovf et d’autres encore.

Il convient de souligner que l’archiprêtre Michel (Georgievich) Osorguine (décédé le 24/11/2012), fils de George Mikhailovich Osorguine, qui a été abattu à Solovki, a consacré la majeure partie de sa vie à l’église en tant que propriétaire de l’église de maison et de la maison voisine. Devenu prêtre, il a desservi des paroisses à Paris, puis à Rome, mais il a également servi régulièrement le temple de Clamart et s’est beaucoup soucié de son bien-être.

Au début, les régents et les psalmistes étaient des membres de la famille.

Depuis la création du temple, le psalmiste et régent de la chorale était le fils aîné de l’archiprêtre Mikhaïl (Mikhaïlovitch) Osorguine – Mikhaïl Mikhaïlovitch Osorguine. Les membres de la famille chantaient – spirituellement, simplement et magnifiquement.

En 1925, Mikhaïl Mikhaïlovitch Osorguine s’installa à l’Institut théologique Saint-Serge, nouvellement créé avec sa participation, en tant qu’enseignant des statuts de l’église et régent de la chorale de l’église, et fut remplacé à Clamart par son frère Serge Mikhaïlovitch Osorguine. Après le départ de Serge Mikhailovich pour les États-Unis, leur sœur cadette Antonina Mikhailovna Osorgina devint psalmiste et régente, apprenant à la jeune génération de chanteurs à lire le slavon de l’Église. Elle crée également l’école du jeudi à Paris, où l’on enseigne la langue russe, la littérature, l’histoire de la Russie et la loi de Dieu. Tout Paris – et pas seulement ses neveux – l’appelait “Tante Tonya”. En 1970, Antonina M. entre au couvent et, après la tonsure, devient Mère Séraphima.

Après elle, les régents furent Nikolai Samarin, Nikolai Rebinder (tous deux ordonnés prêtres par la suite), Ivan Drobot (aujourd’hui protodiacre), parfois Alexei Tsiolkovich et Andrei K. Malinin. Ensuite, pendant de nombreuses années, Alexei Georgievich Serikov a été le régent, et Maria Lvovna Grigorieva (jusqu’à sa mort le 30/01/2013) et bien d’autres ont été les psalmistes.

Ensuite, les régents et psalmistes ont été Georges A. Mashtaler (pendant 12 ans), qui a été occasionnellement remplacé par le sous-diacre Konstantin Malinin. Konstantin Malinin est toujours lecteur, avec Nicolas G. von Rosenschild-Paulin.

La chorale est actuellement dirigée par Catherine S. von Rosenschild-Paulin. En collaboration avec le père Alexander Mashtaler, elle établit la vie liturgique de la paroisse et organise son remplacement, si nécessaire, par d’autres régents, tels que Alexei B. Chertkov, Geneviève Meyasu, Tatiana C. Ossipova, Gregory A. Mashtaler et Matvey K. Malinin. Il est à noter qu’Alexei Chertkov dirige régulièrement le chœur d’hommes de notre paroisse, une tradition qui a vu le jour sous la régence de Grégoire A. Mashtaler.

Il convient également de rappeler que les prêtres sont régulièrement assistés par des enfants de chœur de tous âges, les plus âgés enseignant aux plus jeunes. Actuellement, cette responsabilité incombe principalement à Alexander A. Trubetskoy (le plus jeune).

Le centenaire du temple est un événement capital pour tous les paroissiens, pour la famille et pour le diocèse de Korsun de l’Église orthodoxe russe. Tout au long de l’existence du temple, il y a eu des moments difficiles et des moments de joie. Mais le plus important, c’est que la foi en l’avenir et l’appel constant à la prière du Seigneur Dieu permettront à notre temple, malgré toutes sortes de difficultés et de surprises, d’entamer une nouvelle étape de sa vie, et nous entrons hardiment dans son deuxième siècle.