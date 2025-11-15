Centenaire de la colline Saint-Serge : journée d’étude sur l’œuvre de Dmitri Stelletsky

Centenaire de la colline Saint-Serge : journée d’étude sur l’œuvre de Dmitri Stelletsky

Dimanche 14 décembre 2025 Accueil-café : 13h00 | Conférences : 14h30

À l’occasion du centenaire de la colline Saint-Serge (93 rue de Crimée 75019 Paris), une journée d’étude sera consacrée à l’œuvre monumentale du peintre d’icônes Dmitri Stelletsky (1875-1945) réalisée de 1925 à 1927.

Programme :

1) Présentation générale de la vie et de l’œuvre de Dmitri Stelletsky (1875-1945) Par Cyril Semenoff-Tian-Chansky, historien d’art et photographe

2) Les icônes des douze grandes fêtes de l’année liturgique, à Saint-Serge À la suite de son travail de restauration effectué de 2015 à 2018, Célia Lacaille fera un exposé sur la technique employée, les outils utilisés et les gestes accomplis par D. Stelletsky lors de son intervention (1925-1927).

3) L’œuvre monumentale de D. Stelletsky à Saint-Serge (1925-1927) et sa signification dans l’histoire de l’iconographie orthodoxe au 20ᵉ siècle Par Cyril Semenoff-Tian-Chansky, historien d’art et photographe

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

