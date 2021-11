Colloque « Un siècle de présence orthodoxe en France : Chaos récurrent et promesses d’unité ecclésiale » – les 3 et 4 décembre

À l’occasion du centenaire du décret du patriarche de Moscou saint Tikhon instituant le métropolite Euloge administrateur des paroisses orthodoxes russes de l’étranger, l’Institut de théologie Saint-Serge organise les 3 et 4 décembre un colloque qui propose de revisiter la question de la présence des communautés orthodoxes en France, de leur inculturation et de leur quête d’unité dans une diversité ethnique et culturelle.

Tandis qu’avait commencé à émerger, il y a plus de cinquante ans, la conscience d’une Église locale, permettant la mise en place de l’A.E.O.F. comme instance de concertation épiscopale, les nouvelles migrations d’orthodoxes après la fin de l’empire soviétique (1991) ont revigoré le sentiment de diaspora.

De fait, toutes les communautés restent organisées en des juridictions épiscopales plus ou moins concurrentes, dépendant des Églises autocéphales selon une logique de diaspora. Ce colloque analysera l’histoire de l’organisation des communautés diverses et des esquisses d’unification, puis l’ancrage ecclésiologique d’une recherche de l’unité, enfin les défis qui se posent à cette Église orthodoxe en France, une et diverse. Pour consulter le programme, cliquez ICI !

Colloque universitaire à l’Institut de théologie Saint-Serge, : « Un siècle de présence orthodoxe en France :

Chaos récurrent et promesses d’unité ecclésiale » les 3 et 4 décembre 2021

INFORMATIONS PRATIQUES

Le colloque est organisé en hybride : sur place avec retransmission par ZOOM

Pass sanitaire obligatoire pour assister sur place aux conférences

Inscription obligatoire sur le site de l’Institut : www.saint-serge.net

Tarification

Sur place Par zoom Pour l’ensemble du colloque 70€ 60€ Pour une journée 36€ 30€ Pour une demi-journée 20€ 16€

Colloque gratuit pour les étudiants de l’ITO

Les étudiants des autres institutions et les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’un tarif réduit de 50%

