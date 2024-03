Commentaire de l’Église orthodoxe ukrainienne au sujet de l’établissement d’une structure orthodoxe roumaine en Ukraine

Le Département de l’information et de l’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite Onuphre) a publié, en date du 7 mars 2024, le commentaire suivant concernant l’intention de l’Église orthodoxe roumaine d’établir une structure sur le territoire de l’Ukraine :

« La décision du Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine concernant l’intention d’ouvrir sa structure sur le territoire canonique de l’Église orthodoxe ukrainienne a été perçue par nous avec surprise et préoccupation, car elle contredit l’ordre canonique de la vie de l’Église, qui est construit sur le principe territorial et non sur le principe national.

L’Église orthodoxe ukrainienne ayant en son sein des paroisses roumanophones, elle les valorise, car leur présence chez nous souligne le caractère universel de l’Église. Nous faisons également tout ce qui est nécessaire pour que les croyants roumanophones se sentent à l’aise au sein de notre Église, en ayant une liberté totale dans l’accomplissement des offices en langue roumaine et en préservant leurs traditions nationales et spirituelles.

Les relations entre l’Église orthodoxe roumaine et ukrainienne ont toujours été chaleureuses et constructives, et c’est pourquoi l’on voudrait espérer que la décision prise par la partie roumaine sera révisée et n’assombrira pas les bonnes relations traditionnelles entre nos Églises ».

Source