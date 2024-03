Importantes décisions du Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine du 29 février 2024

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Lors de sa récente session, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine, sous la présidence de Sa Béatitude le Patriarche Daniel, a pris plusieurs décisions significatives, marquant un tournant important pour l’Église et ses fidèles. L’année 2025 a été déclarée comme une année spéciale, célébrant à la fois le centenaire du Patriarcat de Roumanie et honorant les pères spirituels et martyrs orthodoxes roumains du XXe siècle. Cette initiative reflète une profonde