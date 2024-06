Le Comité mixte de dialogue théologique catholique-orthodoxe en France observe que ce mois de juin 2024 est marqué par le 750e anniversaire du concile d’« union » de Lyon II (1274) et, désireux de poursuivre le dialogue local de charité et de vérité mené depuis plus de quarante ans entre les deux Églises, entend faire rappel de cet événement dans un esprit de lucidité, en tirant toutes les leçons d’une Histoire largement commune.

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.