Communiqué de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB-OBB)￼

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB) a été convoquée en sa 25e réunion le mercredi 16 novembre 2022 au siège de l’Archevêché orthodoxe de Belgique à Bruxelles, sous la présidence de Son Éminence le Métropolite Athénagoras de Belgique (Patriarcat Œcuménique) et avec la participation de Son Éminence le Métropolite Isaac (Patriarcat d’Antioche), de Son Excellence l’Évêque Syméon de Domodedovo, représentant de Son Éminence le Métropolite Jean de Doubna (Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale {Patriarcat de Moscou}), de Son Excellence l’Évêque Justin (Patriarcat de Serbie), de Son Excellence l’Évêque Marc de Neamts, représentant de Son Éminence le métropolite Joseph (Patriarcat de Roumanie), de Son Excellence l’Évêque Dosithée (Patriarcat de Géorgie) et de Son Excellence l’Évêque Joachim d’Apollonia (Évêque auxiliaire de l’Archevêché Orthodoxe de Belgique – Patriarcat Œcuménique).

Les évêques ont chaleureusement accueilli les nouveaux membres de la Conférence piscopale, Son Excellence Mgr Syméon de Domodedovo et Son Excellence Mgr Justin.

Ensuite, ils se sont penchés sur des thèmes importants d’administration, relatifs au fonctionnement des paroisses orthodoxes en Belgique, suite à des nouvelles lois qui régissent les relations entre les instances de l’État et les communautés religieuses. Concernant la Flandre, des sujets comme la reconnaissance des paroisses, la digitalisation, la liste des membres du clergé, la pastorale aux hôpitaux et d’autres ont été attentivement examinés par les évêques. Ils ont aussi été informés des dispositions qu’ils doivent prendre pour la reconnaissance des paroisses dans les régions de la Wallonie et de Bruxelles-capitale.

Le président a donné des informations aux évêques sur les évolutions de la présence orthodoxe aux Pays-Bas, surtout du fonctionnement de l’Institut de Théologie orthodoxe « Saint Irénée » à l’Université de Nimègue ainsi que de la procédure de reconnaissance de l’ « Instance Orthodoxe d’Envoi ». Ils ont aussi échangé sur la vie et les développements de l’Église orthodoxe au Grand-Duché de Luxembourg.

Le fonctionnement de l’Institut de théologie orthodoxe « Apôtre Paul » dans ses deux sections (néerlandophone et francophone) ainsi que quelques aspects de l’enseignement orthodoxe en Belgique ont également été traités par les évêques qui ont exprimé leur inquiétude face à un manque de professeurs en faisant appel à des candidatures. Ils se sont préoccupés en constatant une certaine tendance de marginalisation du cours de religion dans les écoles publiques et communales de Belgique. Ils ont aussi discuté de l’amélioration de la qualité de l’enseignement de religion orthodoxe.

Les hiérarques ont aussi parlé des concélébrations liturgiques dans les trois pays et ont discuté sur la possibilité de réaliser à l’avenir des pèlerinages.

Enfin, les évêques ont échangé des informations utiles relatives à leurs diocèses.

La prochaine réunion de la Conférence Épiscopale Orthodoxe du Benelux est prévue pour le 6 juin 2023.

La Conférence Épiscopale Orthodoxe du Benelux fut créée sur décision prise par la IVe Conférence Panorthodoxe Préconciliaire, réunie à Chambésy (Genève) en juin 2009.