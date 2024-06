Communiqué de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB-OBB) – juin 2024

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB) a été convoquée en sa 28e réunion qui a eu lieu au siège de l’archevêché orthodoxe de Belgique, à Bruxelles, le vendredi 7 juin 2024 sous la présidence de Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique (patriarcat œcuménique) et avec la participation de Son Excellence l’évêque Syméon de Domodedovo, (archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale – patriarcat de Moscou), de Son Excellence l’évêque Justin (patriarcat de Serbie), de Son Excellence l’évêque Marc de Neamts, représentant de S.E. le métropolite Joseph (patriarcat de Roumanie), de Son Excellence l’évêque Dosithée (patriarcat de Géorgie) et de Son Excellence l’évêque Joachim d’Apollonia, évêque auxiliaire de S.E. le métropolite Athénagoras de Belgique (patriarcat œcuménique).

Les évêques ont été informés sur la lenteur du mécanisme de la reconnaissance par l’État de quelques paroisses orthodoxes surtout dans la région flamande du pays et sur les décrets en vigueur dans les différentes régions de Belgique en vue de l’obtention de cette reconnaissance.

Les évêques, préoccupés des graves problèmes surgis au sein du mouvement de la jeunesse orthodoxe aux Pays-Bas (OJN) et au camp orthodoxe (OZK), appellent tous ceux qui sont impliqués dans le camp d’été orthodoxe à s’engager les uns avec les autres dans un esprit de réconciliation. Ils affirment que personne ne devrait être exclu de ce processus, indépendamment de sa juridiction ou de sa nationalité. Les évêques rappellent encore que la Conférence épiscopale se tient toujours prête à intervenir en tant qu’instance médiatrice. Une délégation de la Conférence pourrait rencontrer les responsables dans le but du maintien de l’unité, de l’harmonie et pour le bien de nos jeunes et de l’Église. Un ou deux prêtres pourraient également être désignés comme aumôniers et seraient référendaires à la Conférence épiscopale. Par conséquent, en l’état actuel des choses, la Conférence épiscopale ne peut en aucun cas donner sa bénédiction pour la tenue du camp de cet été 2024.

Ils ont pris connaissance des évolutions concernant l’Église orthodoxe aux Pays-Bas et son conseil consultatif.

Les évêques ont parlé des détails et de l’importance du pèlerinage qu’ils vont effectuer du 21 au 27 septembre 2024 sous l’invitation de Sa Toute Sainteté, le patriarche œcuménique, à l’île de Patmos, l’île de l’Apocalypse.

Les évêques ont aussi échangé des informations et des nouvelles de leurs diocèses respectifs. Ils ont également félicité Mgr Dosithée pour le 10ème anniversaire de son épiscopat qui en retour a pu les informer sur les festivités en préparation pour ce jubilé.

La prochaine réunion de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux est prévue pour le jeudi 14 novembre 2024.

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux fut créée sur décision prise par la IVe Conférence Panorthodoxe Préconciliaire, réunie à Chambésy (Genève) en juin 2009.