Communiqué de l’AEOF : visite à Lourdes du patriarche Bartholomée

Avec la bénédiction de Son Éminence Jean, métropolite de Doubna, archevêque des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, ...
Saint Joannice le Grand, ermite au Mont-Olympe (846) ; saint Nicandre, évêque de Myre, et saint Hermias, martyrs (Ier s.) ...
Fête de l’icône miraculeuse de N.D de Kazan ; Saint Aberce, évêque d’Hiérapolis, thaumaturge, égal aux apôtres (vers 167) ; ...
Aujourd’hui et demain le patriarche oecuménique Bartholomée est en France à Lourdes. A cette occasion, l’Assemblée des évêques orthodoxes de ...
On trouvera dans cet ouvrage les réponses de J.-C. Larchet à près de quatre-vingts questions posées par un jeune philosophe ...
Saints martyrs Acepismas, évêque, Joseph, prêtre et Aïthala, diacre (IVème s.) ; Dédicacе de l’église Saint-Georges à Lydda (IVème s.) ...
Saint Hilarion le Grand, ascète en Palestine (371) ; saints Dasius, Gaïus et Zotique, martyrs à Nicomédie (303) ; saint ...
Avez-vous déjà entendu parler des saints de Provence ? Ces personnages fascinants vivent encore aujourd’hui dans le cœur des gens. ...
La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’univers trinitaire » aura lieu lundi 3 novembre à 18 h 30 dans les locaux de ...
À l’occasion d’un office des défunts célébré à la mémoire du père Michel Evdokimov (1930-2025), dans la paroisse Saints-Pierre-et-Paul qu’il ...
Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de juin, Carol Saba a reçu Pierre Gonneau ...
Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, réuni le 30 octobre à Moscou sous la présidence du patriarche Cyrille, a approuvé ...
21ème dimanche après la Pentecôte Saints Akindynos, Pégase, Aphtonius, Elpidiphore et Anempodiste et leurs compagnons, martyrs en Perse (vers 345) ...
Saint Artème, grand-martyr à Antioche (362)