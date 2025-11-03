Communiqué de l’AEOF : visite à Lourdes du patriarche Bartholomée

Aujourd’hui et demain le patriarche oecuménique Bartholomée est en France à Lourdes. A cette occasion, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France a publié un communiqué. L’accueil et le discours du patriarche Bartholomée à l’assemblée plénière des évêques catholiques de France, mardi à partir de 9h30, sera retransmis en direct ici et ci-dessous.