« Le Saint-Synode permanent de l’Église de Grèce, faisant suite aux récentes déclarations de Son président, Sa Béatitude l’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce Mgr Jérôme, face à la situation qui s’est créée en Syrie, déclare qu’il est informé des développements, maintenant une communication constante avec le Patriarcat d’Antioche. Il exprime Son inquiétude pour les fidèles de celui-ci et les autres chrétiens du pays, et se tient prêt à apporter

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.