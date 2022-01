Compte-rendu de la fête de saint Séraphin, néo-martyr, archevêque de Smolensk de l’Église orthodoxe russe (1880-1937)

Le 8 décembre dernier, jour de mémoire de saint Séraphin (1880-1937), néo-martyr, archevêque de Smolensk, la divine liturgie a été célébrée sous la présidence du métropolite Jean de Doubna dans la paroisse Saint-Séraphin de Sarov à Paris. “Dans son homélie Mgr Jean a rappelé la vie pastorale de saint Séraphin de Smolensk : théologien, enseignant universitaire, liturge et prédicateur de grande classe, pasteur à Holm (Pologne), fondateur de communautés monastiques, de centres hospitaliers et d’écoles.” A la fin de la liturgie, le Dr Jean Liamine a pris la parole pour rappeler qui fut saint Séraphin de Smolensk qui fut le confesseur de ses parents. En 1922, saint Séraphin confia à la mère de Jean Liamine, qui quittait la Russie, une icône sur toile de saint Séraphin de Sarov pour le métropolite Euloge à Paris. Celui-ci la plaça au 91 rue Lecourbe, là où fut fondée en 1933 la paroisse Saint-séraphin de Sarov. Puis, le père Nicolas Cernokrak et Jean Liamine ont présenté une exposition de souvenirs du saint et de photographies (photographie ci-dessus).

Le compte-rendu complet est en ligne sur le site de la paroisse.