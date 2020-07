Compte rendu de l’ordination des évêques auxiliaires de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale

Le site officiel de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe a mis en ligne le compte rendu de l’ordination des évêques auxiliaires qui a eu lieu les 27 et 28 juin. Nous le reproduisons in extenso :

Les samedi 27 juin et dimanche 28 juin, en la cathédrale St Alexandre Newski à Paris se sont déroulées au cours des célébrations liturgiques présidées par le Métropolite Jean (de Doubna) les ordinations épiscopales des archimandrites Syméon (Cossec) et Elisée (Germain) qui ont reçu respectivement les titres « de Domodedovo » et de « de Reoutov ».

Ont concélébré Son Éminence le Métropolite Antoine de Chersonèse et d’Europe occidentale, Exarque du Patriarche de Moscou en Europe occidentale, Son Eminence Monseigneur Nestor, Archevêque de Madrid et Lisbonne, ainsi que le samedi 27, Son Excellence Monseigneur Marc de Neamţ (Patriarcat de Roumanie) et le dimanche 28 son éminence Monseigneur Siméon « de Domodedovo » (ordonné évêque la veille). Ont également participé les clercs de la Cathédrale ainsi que plusieurs prêtres et diacres de l’Archevêché qui ont pu se joindre malgré les contraintes sanitaires.

Dès le commencement du rite de la nomination à l’épiscopat, vendredi soir, le Métropolite Jean a remercié le patriarche Cyrille de Moscou ainsi que le Saint Synode de l’Eglise russe d’avoir donné la possibilité, dans le cadre de la Gramota qui a été accordée à l’Archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale, de procéder à ces ordinations épiscopales dont l’Archevêché a été privé de longues années.

Cet événement a été vécu avec une très grande émotion qui s’est exprimée dans les ferventes proclamations de l’AXIOS. Toute l’assistance a ressenti l’encouragement à poursuivre la mission de témoignage de l’orthodoxie de tradition russe et de sa valeur universelle en Europe occidentale telle que léguée au Métropolite Euloge de bienheureuse mémoire par le Saint Patriarche Tikhon. Au terme de ces célébrations, le Métropolite Jean , s’adressant aux deux nouveaux évêques auxiliaires, Syméon de Domodiédovo et Élisée de Reoutov, a rappelé que « la vie d’un évêque n’est pas toujours facile…mais s’il y a l’amour et la compassion, le Seigneur pallie aux faiblesses….Pour cela il faut L’écouter , Lui donner du temps dans la prière, et avancer avec confiance ».

Chacun des deux évêques, ayant reçu la crosse épiscopale des mains du Métropolite Jean ont donné leur première bénédiction épiscopale.

Un vin d’honneur a pu être offert à toute l’assistance.

Photos : DANIEL NABEREJNY